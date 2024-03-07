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【重磅快評】蔡政府要陸方釋善意 鑰匙卻在賴清德手裡

聯合報／ 主筆室
陸委會主委邱太三今天出席立法院內政委員會進行業務報告並備質詢，他呼籲中共把握台灣選後新局與契機，重新建構兩岸善意互信。記者林伯東／攝影
陸委會主委邱太三今天出席立法院內政委員會進行業務報告並備質詢，他呼籲中共把握台灣選後新局與契機，重新建構兩岸善意互信。記者林伯東／攝影

陸委會主委邱太三今天到立法院內政委員會報告業務狀況時，呼籲中共當局把握台灣選後的兩岸關係新局與契機，重新建構兩岸的善意互信。其實中共因應台灣選後情勢，早就做好部署。兩岸缺乏共同政治基礎，很難建立互信；沒有互信，也不必奢望善意。因此，能否打開新局，鑰匙在賴清德手裡。

賴清德應該很清楚，他當選總統，美國總統拜登只撂一句「我們不支持台灣獨立」的意義。先有中美共管台獨，美國出面畫紅線；再則諾魯斷交、M503航線取消偏置；對台工作會議強調擴大國際社會堅持一中格局，政府工作報告加上反對外來干涉的描述。這些都不是突如其來的即興之作。

針對台灣選後情勢，中共的部署，應比蔡政府的國安團隊想得更早，也比賴清德的國安幕僚做得更深。事實上，中共對台，促統、促融、反獨、反介入，政策不變，力度加強。善意會放在促統和促融，打擊則鎖定台獨和外來介入。因此，邱太三要中共把握契機重建兩岸善意互信，不如先問問務實台獨工作者。

中共堅持一中原則，而賴清德連憲法一中都不承認，兩岸要找到共同政治基礎，恐怕不容易，遑論建立政治互信。不過，蔡政府對某些政策拒絕讓步，例如開放組團赴陸旅遊，卻希望中共先釋出善意，好讓兩岸氣氛朝向良性發展。這些話，邱太三自己相信嗎？

無獨有偶，交通部長王國材昨天也說，組團赴陸旅遊問題，目前陸方還沒有釋出善意，已請業者帶團到大陸時，讓對方了解，為讓台灣觀光客過去，對方也要做出努力。比起邱太三向中共隔空喊話，王國材直接叫業者到對岸去向中共討善意。

兩岸之間發生大小事件，陸委會一貫故作神祕說有兩岸溝通管道；王國材的說法不啻承認，蔡政府根本與大陸溝通無門。政府辦不到的事，就丟給人民承擔。不過，鄰里長組團赴陸旅遊被送辦，國民黨副主席夏立言訪陸也被扣紅帽，蔡政府叫業者去討善意，業者會不會擔心其中有沒有陰謀或陽謀？

蔡政府以兩岸觀光逆差為由，要求陸方釋出善意，但業者質疑，蔡政府怎麼不去向觀光逆差更大的日本要善意？怎麼不向東南亞國家要善意？何況，兩岸旅遊一直都是我方先開放，陸方才跟進。現在兩岸惡意螺旋上升中，等待陸方釋出善意要等到何時？

邱太三要大陸釋善意，王國材更叫業者向陸方討善意，但中共盯著賴清德呢！

賴清德 邱太三

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