藍委釋善意 盼與唐鳳修電子簽章法

「儘速適用《電子簽章法》，才能讓線上簽名更難仿冒，以減少詐騙！」國民黨立委葛如鈞指出，仍有26個部會不能適用「電子簽章」，盼唐鳳持續說服各部會採用，他還要求唐鳳與他一起高喊「大膽擁抱電子簽章吧！」唐鳳也跟著一起喊，讓現場會心一笑。唐鳳也承諾會加速，在1年左右推動各部會適用電子簽章。

從源頭阻斷詐騙

立法院交通委員會7日邀請數位部長唐鳳列席報告業務概況，唐鳳在報告中指出，數位部透過隱碼技術防止電商資料外流，修正《電子簽章法》、推動RPZ機制防詐，還有加強第三方支付的管制、推動111簡訊平台等方式，從源頭阻斷詐騙，減少民眾收到冒充台水、台電簡訊的機率。

唐鳳指出，電商雖然已經不在165的高機率詐騙平台上，但如臉書等社群媒體還是有，相關業務原本由經濟部管，未來將由數位部掌握。

至於外界關注為何出國預算從1408萬暴增至3133萬元，唐鳳解釋主要是因為業務擴增、物價上升、機票價格調漲，與疫情解封後恢復實體會議所致，而且還要增加與世界的資安聯防。

但葛如鈞指出，數位部雖然信誓旦旦推出《電子簽章法》修正草案，盼增列「數位簽章」，讓電子簽名的效力更強，但目前包括內政部地政司、司法院等26個部會都排除適用「電子簽章」，遑論保密層級更高的「數位簽章」。唐鳳回應說，司法院因為有司法程序等理由，是需要本人到場簽章，但還是會儘量推動。

盼大膽擁抱電子簽章

「電子簽章的緩衝期要3年實在太久！」葛如鈞強調，台灣目前仍相當強調實體簽章，雖然未來經過認證可保障數位簽章不被盜用，但希望認證單位能更多元，電子簽章也能在1年內儘速上路，民進黨立委徐富癸也如此要求。對此，唐鳳說，因各部會光是預算程序恐就要1年多，但還是會儘力爭取。

葛如鈞最後鼓勵唐鳳要大膽推動電子簽章，並說：「部長請跟我一起喊『大膽擁抱電子簽章吧』好嗎？」唐鳳因此跟著他喊2次「大膽擁抱電子簽章吧！」讓現場與會者都笑了出來。

【更多精采內容，詳見 】