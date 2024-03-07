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政院拍板！違停、臨停等十種交通微罪 不記點不得檢舉

不只陳建仁不暖了 行政官員失言頻傳

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
衛福部部長薛瑞元上午出席立法院衛環委員會備詢前受訪解釋，這次辣椒粉事件，跟其他食安事件性質略有不同，國人吃辣習慣相當普遍，所以不太可能辣椒粉輸入查到有違規狀況就立即全面禁止輸入，因為國內產量不足供應市場需求。記者林俊良／攝影
衛福部部長薛瑞元上午出席立法院衛環委員會備詢前受訪解釋，這次辣椒粉事件，跟其他食安事件性質略有不同，國人吃辣習慣相當普遍，所以不太可能辣椒粉輸入查到有違規狀況就立即全面禁止輸入，因為國內產量不足供應市場需求。記者林俊良／攝影

蔡政府任期將屆，行政院長陳建仁近日赴立法院備詢，一改過去暖男大仁哥形象，近來時常與立委唇槍舌戰，甚至動怒。近期行政官員答詢時也更直來直往，讓網友大感溫暖內閣「不演了」！

國民黨立委羅智強質詢時手持「禁止插話」看板，批評陳建仁是「馬維拉」，陳建仁不遑多讓，反嗆羅把議場當作秀場，羅氣到多次要立法院長韓國瑜出手喊暫停。國民黨立委牛煦庭就桃園龍潭科學園區議題質詢，兩人爭論不休，牛煦庭要陳揆不要那麼生氣，「你是聖騎士，不要變聖戰士」，陳建仁則回「我沒有要跟你吵架，是你在吵」等語。

含致癌工業染料蘇丹紅的辣椒粉，流入全台多項食品，全台16縣市學校午餐停用辣椒粉、咖哩粉。衛福部長薛瑞元今天表示，小朋友吃辣習慣不普遍，因此尊重地方政府處理方式；而國人嗜辣常見，不可能一查到蘇丹紅就全面禁止。不過當國民黨立委追問要不要向全國民眾道歉時，薛瑞元則說「跟道歉沒有關係，我們都盡力在做這件事，不完備可以再修正。」

一度傳出部長位不保的數位部唐鳳，面對外界質疑數位部打擊詐騙不力，他強調數位部主責源頭防詐，其中包括主管的無店面零售電商、第三方支付和遊戲點數防詐成果都「非常好」。

立法院內政委員會日前為「金門撞船案」專案報告名稱吵成一團。海委會主委管碧玲堅持將專案報告名稱「撞船」改為「取締」，引發藍營批評態度傲慢、藐視國會，管碧玲則透過簡訊向召委高金素梅表達「失禮」，卻又無禮加碼稱可以「拔擢」海巡署的原住民同仁，始終不願在立法院公開道歉，演足「大街打人，小巷道歉」戲碼。

此外，國軍8天內就有5起自傷案件，讓外界質疑部隊心輔不足。國防部長邱國正今天受訪卻表示，心輔工作一直在做，「會衡量身心狀況、感情因素，或工作壓力有無違規，假如沒有違規，可能有些人抗壓比較弱，絕不會去怪他，總是遺憾發生、家庭悲劇，強化方法是這樣」，要調查未明之前，先預設「有人抗壓比較弱」，無法讓人感受到「溫暖」。

數位部長唐鳳上午出席立法院交通委員會，專題報告「112年度出國預算辦理成效及113年度預計效益」以及業務概況，並備質詢。記者林伯東／攝影
數位部長唐鳳上午出席立法院交通委員會，專題報告「112年度出國預算辦理成效及113年度預計效益」以及業務概況，並備質詢。記者林伯東／攝影
國防部長邱國正上午在立院表示，國軍自傷人員確實增加，部分人抗壓性比較弱，但不會去怪他，這種事總是遺憾。記者林伯東/攝影
國防部長邱國正上午在立院表示，國軍自傷人員確實增加，部分人抗壓性比較弱，但不會去怪他，這種事總是遺憾。記者林伯東/攝影

蘇丹紅 陳建仁

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