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美擬要TikTok與陸切割 外交部：評估強化民主韌性作為

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
外交部發言人劉永健。圖／聯合報系資料照
外交部發言人劉永健。圖／聯合報系資料照

美國國會跨黨派議員提出法案，給予中國大陸企業「字節跳動」六個月時間出售TikTok，否則在美將面臨禁令。外交部發言人劉永健今天表示，對於美國國會議員的提案沒有評論，外交部會配合國內主政機關的規定及評估規畫，採行強化國內民主韌性的各項作為。

劉永健說，資訊安全以及錯假訊息衍生的認知作戰問題，尤其是威權國家利用民主社會的開放特性，進行的資訊操作 ，民主陣營國家都很重視關切。外交部對於美國國會議員的提案，沒有評論，外交部會配合國內主政機關的規定及評估規畫，採行強化國內民主韌性的各項作為。

今年是台灣關係法立法45周年，美國聯邦參議院共和黨領袖麥康諾表示，美台關係具有獨特價值，大陸試圖以武力重繪地圖，美國應與台灣站在一起迎戰對手，投資軍事能力。

劉永健表示，大陸近年企圖片面改變現狀，挑戰國際秩序、對外擴張的意圖與動作都至為明顯，已引起國際社會的高度警覺。外交部對於美國的行政部門與國會跨黨派議員重視落實基於台灣關係法及六項保證的對台安全承諾，表示誠摯感謝。

有關眾議院外交委員會主席麥考爾將訪問台灣，參加總統當選人賴清德就職典禮。劉永健說，外交部目前沒有相關資訊，外交部歡迎美國國會議員及各界友人來訪，展現對台灣的支持，如果有進一步資訊，外交部會主動說明。

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