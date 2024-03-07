感謝「解放」黃復興？ 中市議員發起轉型黃復興協會

國民黨昨開中常會，將黃復興黨部整合進各地方黨部，地方解讀「要解散黃復興黨部」，台中市議員李中與楊大鋐今早開記者會，宣示將發起成立「黃復興協會」，感謝黨中央「解放」黃復興，未來將全力軚選黨代表、中常委，歡迎年青人參加。

國民黨主席朱立倫昨表示，這是跟黃復興很多人員討論出的精進方案，不是要消滅黃復興，而是讓組織更強大。

台中市議員李中與楊大鋐今開記者會，會中合唱國父紀念歌的「 莫散了團體，休灰了志氣，大家要互相勉勵 」，李中已向所屬的黃國柱黨部建議，以台中市為首成立黃復興協會，各地響應成立分會，另請季麟連擔任主委，繼續守護中華民國。歡迎青年加入黃復興協會，有志守護中華文化、中華民國。

李中表示，黃復興黨部黨代表是獨立選出，解散後就一人一票、票票等值，協會將全力輔選，可以選出更多的黨代表、中央委員與中常委，他說，國民黨前主席李登輝把黃復興綁手綁腳，現在黨中央又嫌礙手礙腳，他說黃復興一路走來守護中華民國，卻獲此待遇一路被打壓，讓他心情悲憤。不過他仍感謝國民黨現在「解放」黃復興黨部。