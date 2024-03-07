【專家之眼】夏立言訪陸重要性 民進黨發言確認

就在金廈事件熱火騰燒之際，國民黨副主席夏立言一行剛完成「新春拜年、關懷交流」訪陸之旅，赴廈門、廣州、東莞、深圳、南昌、杭州、昆山、上海等地與台人座談。從該黨給行程的標題，到兩岸媒體對此的豐富回音，可知夏團此行意外的具有重要性，但台灣人民能看出多少呢？

民進黨列舉夏六次訪陸時間點，轟兩岸敏感時機，國民黨總是在赴中，對中共官員當面扭曲事實。假設綠營所言部分為真，正好說明了夏訪陸重要性。首先，在陸台胞不是每天等著見客，以此次為例，夏訪陸見的人，應該至少上百，事前作業必當費時數月，才能見到該見的人。綠營轟敏感時機國民黨總是在赴中，應該是說，兩岸關係危殆，總是出現敏感時機，綠營沒法處理，台灣聲音要傳到大陸，夏團出訪有其必要性。

其次，夏赴陸不是每次都會見中共領導。綠營給人戴紅帽子，卻點出夏此行確實重要，因為從中共政治活動來看，中共國台辦主任宋濤最近其實很忙：2月27日宋主持中台辦「2024年全面從嚴治黨工作會議」，而夏宋會面時，中共兩會開會在即，宋身兼全國政協常委，正是緊鑼密鼓會前準備階段，宋仍在29日專程到上海見夏。

對中共而言為何重要？主因是為了安撫大陸民意，線索在國台辦的系列新聞稿裡。2月14日關於金廈事件首發稿，僅要求台方查明真相、協助遇難漁民家屬處理善後，尊重傳統漁區的歷史事實；17日風向一變，加碼要求儘快放船放人、處置相關責任人，保留採取進一步措施的權利，重要的是，標題強調「根本不存在所謂禁止、限制水域」；隔日再發文支持中共海警在金廈海域開展常態化執法巡查行動。發言與行動越來越硬，顯然是看到相關新聞成為各網站熱搜排行前幾名，網民評論激憤所致。

台人過去總是批評中共獨裁、不顧民意，把發動戰爭權，寄託於中共領導人的理性決策，卻忽略中共自從疫情最後階段，搞上海封城又迅速解封後，外界已可看出中共對大陸民意壓力相當敏感。

綠營面對大陸壓力，其實是色厲內荏，卻還是在激化情勢。看他們在立院與媒體裡，戰藍白紅口沫橫飛，要台灣團結在綠營旗幟之下，但團結在一起，綠營能領導幹嘛呢？就在中共宣布不存在禁限制水域，兩岸緊張升級後，從海巡署所言與相關事實分析，2月20日下午，海巡透過自身系統發現兩艘中共海警船在金門大二膽海域、五通水道附近登檢台灣郵輪約30分鐘，等中共離開後，再隔十餘分鐘海巡船「立即」與台輪會合。

走過小三通就知道，金門客輪單程至廈門五通碼頭就是30分鐘，船東說過，如果提高速度，可在20分鐘左右抵達，海巡船隻有執法需要，肯定可以更快，而此次中共船隻靠近、要求登船、檢查郵輪，這些程序肯定超過30分鐘，24小時緊盯雷達的海巡派船卻「恰巧」在對方走後十餘分鐘才到。再看看後來中共海警船持續挑戰我水域執法權的我方表現，綠營在內部不積極釐清事實、只是搞文字遊戲爭執不休，本身就在破壞團結、激化情勢。

如果考量全民利益，綠營行為其實是奇怪的。金廈事件之所以不能像以前一樣平和處理，表面原因是兩岸缺乏溝通管道，再加上近幾年的敵意螺旋造成，深層因素當然就是綠營堅持台獨所致。但前日該黨中國事務部主任吳峻鋕稱台獨黨綱是歷史文件，實質由《台灣前途決議文》取代，國台辦記者會即回「民進黨只要改變台獨立場，我們與之交往、對話的大門是敞開的」。那綠營何不乾脆一點，直接由高層宣布放棄台獨立場，台灣前途由台灣全體住民決定呢？唯一解釋就是意識形態與黨派利益考量，所謂歷史文件之說，不過是對美國人之前要求凍結台獨黨綱的交代罷了。

回論夏團此行，正好在台北股市迭創新高、兩岸關係備受考驗之時，七天六夜走訪八城市，城市間多有極大距離，除舟車勞頓外，夏七十餘歲，團員趙春山教授則已八十，這些人所求已不是功名利祿，其為兩岸和平奔走之意，不言可喻。重點是台灣人民能否讀懂其苦心？藍營下階段任務，應該是做好社會溝通工作吧！