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黃復興票源轉投民眾黨？「政策要合胃口」
總統大選後，國民黨展開組織改造。曾為國民黨員的民眾黨前秘書長謝立功認為，黃復興的票源有可能流向民眾黨；民眾黨比較注重年輕選票，如果要獲得軍公教族群的認同，「必須要有符合他們胃口的政策。」
民進黨立委吳思瑤說，無論國民黨如何組織改造，都希望能夠貼近民意，「看起來像是裁撤轉型、強化青年政策」，這是國民黨的家務事，民進黨選擇尊重。
謝立功昨受訪時表示，黃復興黨部的存在與否，在國民黨內部討論多年，過去大家都把他們視為鐵票，屬於最死忠、牢靠的深藍選民，不過，當國民黨提出的人選，可能不如想像中的那麼好，有些人就會改投其他政黨；黃復興黨部也有很多年輕黨員，不見得都是年長的退休軍公教，「現在不像以前那麼穩固」。
謝立功認為，黃復興的選票，有可能流向民眾黨，不過還是要看推出的候選人，「如果要拿到他們的票，要能夠得到他們的認同」，不僅是提出的人選很重要，也要有符合他們胃口的政策。
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