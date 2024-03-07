國民黨設數位黨部 突破同溫層

國民黨中常會昨天通過組織改造案，將「三青」單位整併為數位黨部（KMT Studio）、由不分區立委葛如鈞擔任召集人，整合青年業務，以數位方式強化青年工作。

國民黨主席朱立倫表示，KMT Studio本身是新的觀念，未來青年團、青工會、數位相關部門都會結合，以完全開放態度，「年輕朋友想怎麼做都可以」，突破同溫層和傳統作法，他會全力支持，同時彙集社會資源支持年輕世代，讓社會不同世代接觸到國民黨，漸漸了解、最後支持國民黨，這是最重要的組改目標。

葛如鈞昨天受訪時，以妙喻表達支持。他說，iPhone發行不到廿年，已經出到第十五支，作業系統已經不到第十幾版了，所有的改變都應該是有感；這次國民黨在國會裡的年齡最低，也是最重視科技的，不管是什麼樣的改變，一定是讓國民黨變得更好。