藍中常會通過組改 朱：黃復興不會走入歷史

國民黨中常會昨天通過組織改造案，將黃復興特種黨部改為退伍軍人服務工作委員會，簡稱「黃復興工作委員會」，並在組發會增設「退伍軍人部」，處理退伍軍人的組織運作。黨主席朱立倫強調，黃復興絕不會走入歷史，而是用另一種角色一起創造新的歷史，透過保留名稱、留用重要幹部，精進功能、擴大服務。

前黨主席洪秀柱昨天呼籲黨中央慎重處理，她誠心祝福，但別把黨員的支持與付出視為理所當然；孫文學校總校長張亞中則以「炎黃子孫已成空，復興中華一場夢」十四字，嘆這是黨中央甩開黃復興的象徵。

國民黨本周六改選中常委，朱立倫昨主持本屆中常委最後一次中常會，會中通過組改方案。此次組織改造後，黃復興在各縣市黨部將整合進地方黨部。

黨務人士表示，昨天通過的只是概略架構，接下來，要到黃復興地方支黨部安撫同仁。國民黨文傳會主委李彥秀會後轉述，這次方案是黃復興黨部主動提出，黨部主委季麟連應很清楚，組改案對黨未來發展是正向的，可更靈活，但也需要更多內部溝通。

對於黨內反彈，李彥秀說，黨沒有把支持者視為理所當然，「也不會把大家當塑膠」，這次人事沒有裁撤任何一位黨工，希望透過組織輕量化擴大服務。

據了解，中常委昨在會中對組改方向未表態反對，但不少人抱怨黨中央未事先溝通，大嘆一年繳五十萬元責任額，連黨要做什麼都不知道，難怪這次中常會改選，候選人出現不足額情況。

不過，對比媒體前天掌握的「黃復興將走入歷史」等組改內容，中常會昨通過的方案，已做了讓步。朱立倫說，這是和黃復興很多人討論出的方案，絕對不是消滅黃復興，是讓國民黨整體組織更強大，更精進團結，除了保留名稱、重要幹部也留用。

朱立倫表示，成立退伍軍人部最重要的目的，是因為發覺幾十年來新世代的退伍軍人，絕大部分都非國民黨員，只有少部分加入黃復興，未來應透過退伍軍人部聯合所有社團，讓他們能支持國民黨。

根據中常會通過的「中央委員會組織規程」修正草案，中央黨部調整為七大部門，包括政策會、組發會、文傳會、行政服務委員會、數位黨部、革實院、考紀會等；原「行政管理委員會」更名為「行政服務委員會」，同時，組發會增設「退伍軍人部」，處理退伍軍人的組織運作。