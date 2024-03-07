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新閣揆人選 卓榮泰、鄭麗君、林佳龍呼聲高

聯合報／ 記者周佑政侯俐安蔡晉宇洪哲政／台北報導
副總統賴清德將在520就任總統。圖／聯合報系資料照
副總統賴清德將在520就任總統。圖／聯合報系資料照

總統當選人賴清德將在五二○就任，據了解，賴近期陸續展開內閣人事盤點布局，民進黨內多認為，行政院長人選如果是在黨內尋才，以民進黨前主席卓榮泰、總統府秘書長林佳龍及青平台基金會董事長鄭麗君三人的呼聲最高。

對於內閣人事，賴清德今年一月選後曾表示，未來組閣、各部會首長也是秉持「民主大聯盟」理念，不完全都是民進黨籍，只要好人才，不管是其他政黨或社會傑出人才，都樂意邀請。

民進黨人士說，行政院長人選若選擇非民進黨籍人選，可凸顯民主大聯盟理念，但缺點是可能會對民進黨的執政價值、政策較不熟稔，未來能否應對複雜政府治理及國會生態也須考量；如果從黨內尋才，卓榮泰、林佳龍及鄭麗君都是適合人選。

據了解，賴清德近期與黨內潛在人選閣揆陸續談過，但都沒有給出保證。

昨有媒體報導總統府資政、行政院前副院長沈榮津等人可能擔任閣揆，民進黨中執委潘孟安說，近來關於什麼人要組閣、閣員是誰的傳聞，都不是事實。潘前後說了七次「子虛烏有」，指出賴清德至今不曾徵詢，也沒有決定人選。

退輔會主委馮世寬昨兩度被詢及是否留任現職，他說年事已高，應知進退。

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民進黨 賴清德

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