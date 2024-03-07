新閣揆人選 卓榮泰、鄭麗君、林佳龍呼聲高

總統當選人賴清德將在五二○就任，據了解，賴近期陸續展開內閣人事盤點布局，民進黨內多認為，行政院長人選如果是在黨內尋才，以民進黨前主席卓榮泰、總統府秘書長林佳龍及青平台基金會董事長鄭麗君三人的呼聲最高。

對於內閣人事，賴清德今年一月選後曾表示，未來組閣、各部會首長也是秉持「民主大聯盟」理念，不完全都是民進黨籍，只要好人才，不管是其他政黨或社會傑出人才，都樂意邀請。

民進黨人士說，行政院長人選若選擇非民進黨籍人選，可凸顯民主大聯盟理念，但缺點是可能會對民進黨的執政價值、政策較不熟稔，未來能否應對複雜政府治理及國會生態也須考量；如果從黨內尋才，卓榮泰、林佳龍及鄭麗君都是適合人選。

據了解，賴清德近期與黨內潛在人選閣揆陸續談過，但都沒有給出保證。

昨有媒體報導總統府資政、行政院前副院長沈榮津等人可能擔任閣揆，民進黨中執委潘孟安說，近來關於什麼人要組閣、閣員是誰的傳聞，都不是事實。潘前後說了七次「子虛烏有」，指出賴清德至今不曾徵詢，也沒有決定人選。

退輔會主委馮世寬昨兩度被詢及是否留任現職，他說年事已高，應知進退。

藍委提總統選舉二輪制

【記者林縉明、屈彥辰、林銘翰／台北報導】國民黨立法翁曉玲提案修正總統副總統選舉罷免法，主張把總統選舉改為絕對多數二輪制，若第一輪無人得票率過半，須進行第二輪投票。民進黨立委洪申翰昨表示，這樣提案跟憲法有衝突，是毀憲亂政，希望國民黨立委把提案拿回去重新檢視提案有無合憲。針對民進黨立委的批評，翁曉玲未有進一步回應。