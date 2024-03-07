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密集出庭影響市政？ 高虹安：1天當2天用

聯合報／ 記者張裕珍王駿杰／新竹報導
新竹市長高虹安（右二）為詐取助理加班費案出庭。記者潘俊宏／攝影
新竹市長高虹安（右二）為詐取助理加班費案出庭。記者潘俊宏／攝影

新竹市長高虹安在立委任內涉貪案，台北地方法院昨起密集審理，因一審官司結果牽動市長職務，形同進入市長保衛戰。議員批高虹安忙於訴訟，可能因此荒廢市政，讓「新竹市政府家裡沒大人」，高虹安說，會把一天當二天用，對市政推動不會有任何影響。

高虹安昨請假出庭，十多名里長北上在北院前助陣聲援，高喊「市長加油」、「政治迫害」。這場聲援行動由北區里長聯誼會長王泰山帶隊，他說，司法不該遭受選舉政治操作。

不過，新竹市議會民進黨團總召陳建名以照片為證，新竹市農產運銷公司總經理彭椿榮與副總蔡文盛昨也到北院前，直指兩人是在「督軍點名」，果菜公司儼然高虹安政治操作的黑機關，應向市民清楚交代。

彭椿榮說，他與蔡文盛提前請特休，但一早仍先進公司掌握市場業務，是因里長邀約才一起到台北關心。

高虹安提到，最近短短二個月內，幾乎每三個工作天就有一次工程開工或完工啟用，「不會因幾次開庭就影響市政的運行，請市民朋友放心」。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡說，出庭頻繁對地方首長而言確實罕見，副市長邱臣遠又初來乍到，呼籲邱迅速上軌道掌握市政運作，高虹安開完庭也要立刻回歸市政。

高虹安

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