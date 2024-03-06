數位部長唐鳳明赴立院專題報告 出國預算增逾2千萬原因曝光

數位部明（7）日赴立法院備詢，除了進行業務概況報告之外，也會針對出國預算辦理成效進行專題報告；數位部指出，今年出國預算增加，主要原因有四，一是業務擴增，二是物價上升，三是機票票價調漲，四是疫情解封後恢復實體會議所致。

數位部原先編列今年出國預算經費3733萬元，較去年的出國預算1408萬元相比，增幅高達165%。去年審預算時，不只在野黨立委看不下去，就連民進黨立委也輪番質疑「一個新的部會需要如此頻繁出國嗎？」儘管數位部長唐鳳表示預算刪減恐影響數位經貿談判協議簽訂，但立委仍不埋單，經協商後決議刪減差旅費600萬元，並需專案報告。

數位部指出，自成立以來，即積極參與國際重要會議及活動，以掌握各國數位技術與政策發展情形；同時，透過與國際夥伴交流合作、分享經驗，共同推動數位政策的創新與變革，協助數位產業發展，打造更完善的資安聯防體系。

盤點去年參與的國際會議，數位部表示，線上、線下總計參與46項會議，其中，線上參與達18項，另有28項會議因主辦方要求，或須實地參與方可商議未來合作，包含澳洲、比利時、加拿大、法國、德國、希臘、以色列、日本、立陶宛、墨西哥、菲律賓、西班牙、瑞典、英國及美國等，共計15國。

數位部表示，今年的出國計畫，主要是落實國家願景，藉由參與國際合作與交流活動，強化與各國夥伴關係，建立聯防機制，進而促成未來合作機會，出國預期效益有三，一是「擴大資安聯防範圍，鞏固數位韌性」，二是「深耕國際參與，捍衛全球地位」，三是「拓展數位合作，爭取產業轉型發展契機」。

而今年出國預算大增，主要原因在於業務擴增、物價上升、機票票價調漲及疫情解封後恢復實體會議所致。

因應物價上升，行政院依照聯合國標準，調整「中央政府各機關派赴國外各地區出差人 員生活費日支數額表」，平均漲幅約20-68%，致相應費用配合調升；此外，疫情解封後，國際旅客搭機人數大幅增加，且航空燃油價格持續上漲，致使美歐及亞太地區機票調漲2-31%。

此外，疫情紓緩後，國際會議逐漸恢復疫前辦理模式，採行實體會議以深化交流，如亞太經濟合作組織、網際網路網域名稱及位址指配機構等會議，致相應費用需配合增加。

數位部指出，出國預算依「行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」編列，均用於推進國際資安聯防、協助數位產業輸出，並依相關規定撙節使用，以持續聯結全球民主網絡，推動數位發展國際雙邊合作，嘉惠國人福祉。