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國民黨祭改革三箭 朱立倫強調：黃復興戰鬥力升級「不會走入歷史」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫下午在黨中央主持中常會表示，國民黨要不斷的改革，成立「KMT studio」，以新的理念、新的觀念、新的做法，獲得更多民眾的支持。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫下午在黨中央主持中常會表示，國民黨要不斷的改革，成立「KMT studio」，以新的理念、新的觀念、新的做法，獲得更多民眾的支持。記者黃義書／攝影

國民黨主席朱立倫今天在中常會宣布推動大規模組織改造，晚間又再透過臉書強調，此次黨部改革三箭包括內造化、年輕化、輕量化，黃復興是組織轉型非裁撤，更是擴大與結合，黃復興絕不會走入歷史，而是用另一種角色一起創造新的歷史。

朱立倫表示，這幾天針對國民黨的改革，大家特別關心，對於黨部組織的輕量化、黃復興黨部的組織轉型，黨中央收到許多意見與指教，許多國民黨同志，包括他在內，都對黃復興黨部有最深刻的感情。

朱立倫說，黃復興68年來，永遠最愛國民黨，永遠忠誠於中華民國，大家都對所有黃復興前輩的忠貞奉獻，感到無比感謝、無比光榮、無比驕傲。正因為要傳承黃復興前輩與幹部們對黨的付出，國民黨也才要繼續改革，努力進前。

在內造化和青年化的部分，國民黨結合青年團和青年部，成立由科技立委葛如鈞 「寶博士」擔任召集人的「KMT Studio」， 並由立委廖偉翔接任青年部主任， 組發會新任婦女部主任則由立委邱若華擔任。

朱立倫說，黃復興絕不會走入歷史，而是用另一種角色一起創造新的歷史，透過留用黃復興的重要幹部，分別與中央和地方黨部結合，大家不分你我，一起讓黃復興的功能精進、擴大，升級成最有戰鬥力的「退伍軍人部」，擴大服務，繼續為中華民國打拚。

朱立倫說，國民黨對退伍軍人部有最高的期待，期待所有黃復興的同志繼續發揮黃埔精神，吸引更多退伍軍人夥伴認同國民黨、加入國民黨，相信這樣的改革，一定能讓國民黨更團結壯大。多數網友也在臉書留言表達支持改革。

國民黨主席朱立倫今天在中常會宣布推動大規模組織改造，晚間又再透過臉書強調，此次黨部改革三箭包括內造化、年輕化、輕量化。圖／取自朱立倫臉書
國民黨主席朱立倫今天在中常會宣布推動大規模組織改造，晚間又再透過臉書強調，此次黨部改革三箭包括內造化、年輕化、輕量化。圖／取自朱立倫臉書

國民黨 朱立倫 黃復興黨部

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