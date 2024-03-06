民進黨拉高青年議題預算 砸錢力拚年輕選票回流
總統大選後，民進黨關注青年選票流失議題。民進黨中執會今天通過年度預算，與會人士轉述，「青年議題主流化」是今年黨部預算主軸，青年相關預算均大幅提升，除了3月要舉行青年論壇外，黨主席賴清德特別裁示，要以爭取青年選票去編列預算，未來各部門已提出的計畫都會執行，包括國際部辦交流，青年部、民主學院辦活動，新媒體中心職責則會更吃重。
與會人士轉述，針對強化青年族群選票，會中很多中執委表達看法，不少執委提及，在短影音、直播等主流社群平台，民進黨要加緊腳步，今天賴清德意思很清楚，大家都要把爭取年輕選票放在心中。
民進黨發言人吳崢表示，儘管抖音蔚為風潮，但民進黨仍然不會主動進入。據悉，民進黨考量點除了資安、國安疑慮外，還因為抖音在台灣的代理公司為「戰國策」，該公司老闆正是民眾黨立委吳春城，去使用對手公司代理的平台，也不太妥適。
另有與會中執委表示，經營年輕選票上，民眾黨很積極，近來包括「小草咖啡廳」、積極挖掘年輕潛在選舉人才，確實有值得參考之處，民進黨今年預算在這部分雖有拉高，但還不夠，應該再加碼，編列更多預算。
賴清德會中也鼓勵黨公職，在台灣政黨裡，不論從哪個面向，顧主權、護民主、經濟發展、公益照顧、價值守護，民進黨都是第一品牌，只怕缺乏更多論述，所以大家不能怯於論述，要敢講，要引經據典，讓數字說話，什麼地方都可以講，廟會也可以講，喜宴去證婚也可以講，拿相關議題來講。
賴清德指出，民進黨非常可愛，雖然內部時常有不同聲音，但當執政時，大家都願意自我約束，支持總統和黨主席，以致於立委自動會約束講話，所以看起來執政黨和在野黨在議會力量的展現，好像民進黨相對保守。賴說，其實黨公職應該要就各種場合講，像金門海域的專案報告等，都要去論述民進黨立場、要講給社會聽。
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