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民眾黨布局2026 張志豪接北市黨部主委：目標突破同溫層

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨立委林國成先前請辭北市黨部主委後，民眾黨台北市黨部主委今天確定將由民眾黨現任議員張志豪出任。圖／張志豪提供
民眾黨立委林國成先前請辭北市黨部主委後，民眾黨台北市黨部主委今天確定將由民眾黨現任議員張志豪出任。圖／張志豪提供

民眾黨立委林國成先前請辭北市黨部主委後，民眾黨台北市黨部主委今天確定將由民眾黨現任議員張志豪出任，張志豪今天表示，接下黨部主委職務後，未來將有太多重責大任需承擔，更要延續前主委林國成打下的基礎，再繼續發展出以「有別於傳統在地組織為核心的服務體系」，達成擴大服務範圍、突破同溫層的目標。

新任民眾黨台北市黨部主委由議員張志豪出任，張表示，很榮幸被任命為台灣民眾黨台北市黨部的主委，同時也意識到了，接下來有太多的重責大任需要承擔，他也會即刻開始幾項計畫，包括海選區主任與區副主任海選、舉辦聚會運動會等凝聚小草力量、並發展專業意見領袖論壇、建立在地人才庫等。

張志豪說，優秀的市黨部幹部會繼續聘用，也歡迎所有有志和民眾黨一起服務民眾的朋友，報名幹部海選；並且為凝聚小草力量將透過舉辦聚會、運動會和親子活動，持續凝聚志工、支持者、監票部隊與友好朋友們的感情，並加強彼此間的聯繫。

張也提到，他也會發展專業意見領袖論壇，民眾黨在台北市的專業領域人才，透過定期與立委/議員合作舉辦的論壇，搜集並討論市政乃至國政的專業議題，並將建言作為議案提出；另外建立在地人才庫：和中央黨部合作，廣納在地有意從事政治工作的朋友加入，踏實的去服務在地、建立政治能量。

張志豪說，未來他擔任主委任內，會堅持民眾黨柯文哲理性、務實、科學精神，把政治服務落實到民眾的生活之中，並且讓市民朋友們可以看見民眾黨努力的成果，這才是民眾黨以民眾為本的價值，也是民眾黨會持續努力的目標。

北市 台灣民眾黨 議員

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