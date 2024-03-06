國民黨7部門調整組織「輕量化」 黃復興名稱保留、幹部留用

國民黨中常會今通過「中央委員會組織規程」修正草案，中央黨部調整為七大部門，增設數位黨部（KMT Studio），整合青年業務，以數位方式強化青年工作。國民黨表示，未來中央黨部將趨向「輕量化」，讓組織架構更現代化、更直接、更扁平；黨務運作更彈性機動，以更快速靈活的腳步應對時局變化，顯現新面貌的戰鬥力與應變力。

根據中常會通過的「中央委員會組織規程」修正草案，中央黨部調整為七大部門，包括政策委員會、組織發展委員會、文化傳播委員會、行政服務委員會、數位黨部、革命實踐研究院、考核紀律委員會等，另設國際事務部、大陸事務部；同時，精簡各單位二級部及調整業務執掌。

有關數位黨部的部份，修正條文明定，掌理全國社會青年與學生青年的組織運作，鼓勵青年參與公共事務，促進青年發展。設青年團，以在學青年為成員，由選舉產生總團長，其章程及團長選舉辦法另定之。

此外，原「行政管理委員會」更名為「行政服務委員會」，同時，組發會增設「退伍軍人部」，處理退伍軍人的組織運作。

針對組改時間表，國民黨文傳會主委李彥秀會後轉述，先給各單位一些溝通時間，再由秘書長黃健庭拍板定案，面臨2026選舉，會很快調整；她也說，會中每一位常委基本都支持這次組改。