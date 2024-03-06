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維持兩岸有效溝通管道 夏立言：不因外界阻擾停止赴陸

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席夏立言（右）及國民黨大陸事務部主任林祖嘉（左）。記者黃仲明／攝影
國民黨副主席夏立言（右）及國民黨大陸事務部主任林祖嘉（左）。記者黃仲明／攝影

國民黨副主席夏立言日前結束訪陸行程，今在中常會表示，這次去可確認國民黨和大陸當局是有效溝通聯繫的管道，中國大陸的台協一共154個，國民黨會繼續溝通，不會因外界阻擾而阻止，他也預告未來會繼續到大陸訪問，加強對大陸交流合作互動對話，增加台海局勢的穩定。

夏立言此行前往廈門、廣州、東莞、深圳，經過長安到上海跟崑山，最後從杭州返台。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉今在中常會指出，不能否認少數台商對國民黨此次選舉失利有怨言，因為愛之深、責之切，相關批評指教他們會改進；大部分台商希望未來持續維持兩岸溝通交流，尤其對反滲透法的修法、開放兩岸航班航點、觀光都有需求，希望立法院可配合協助。

在改善兩黨和兩岸關係方面，林祖嘉指出，這次到上海與大陸國台辦主任宋濤會面，宋濤表示只要兩岸繼續維持九二共識、反對台獨，希望持續深化兩岸交流，也盼國民黨組織更多青年、民間赴陸交流。

在金廈事件方面，林祖嘉說，黨主席朱立倫行前有交代我方立場，除了表達遺憾、慰問，希望盡快查明真相，後續才能妥善處理；但很遺憾最近幾天民進黨政府在國內的政治操作令人擔心，國台辦公開對民進黨政府批評字眼非常強烈，民間及網路言語更為激烈，若無法妥善處理、完全忽視大陸政府和民情反應，是非常危險的。

林祖嘉說，選舉結果雖不盡理想，但兩岸交流溝通絕不能中斷，否則萬一兩岸發生擦槍走火意外，沒有溝通管道，非常容易形成敵意螺旋，若持續擴大、一發不可收拾，對台灣非常不利。夏立言此行是在宣誓國民黨會持續努力維持兩岸溝通交流，相信這是台灣七成以上民眾支持，也符合台灣最大利益。

夏立言表示，在金廈事件上，他們沒說過一句話是逾越或附和任何人，民進黨的批評甚至說他們怎麼想來監督政府，國民黨作為立院最大反對黨，責任義務就是要監督政府的施政作為，他對民進黨的發言感到非常不齒，完全不了解民主政治真諦。

國台辦 國民黨 夏立言 宋濤 林祖嘉

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