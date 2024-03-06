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賴清德內閣有譜？被問是否入閣 潘孟安連說7次「子虛烏有」
準總統賴清德520後新任行政院長、閣揆名單受矚，多位檯面上政治人物被點名。民進黨中執委潘孟安今天在中執會後受訪，連說7次子虛烏有，並稱賴清德至今不曾徵詢，也沒有決定人選。
關於是否之後要入閣？潘孟安說，根本沒有，這幾天看到很多媒體報導，有所謂的「徵詢」或「組閣」等等，都是子虛烏有。首先，蔡英文跟賴清德是同一個黨，不會像8年前，因為是同黨而有更多交接狀況，目前賴清德並沒有任何徵詢，很多報導都是子虛烏有；其次，更沒有在常會、黨務主管會議去下「封口令」，這些都是子虛烏有。
潘孟安表示，相信賴清德會去做全盤的思考，也會去做更好的安排，目前都還是尊重蔡總統的領導，現在各部會都還在進行業務報告、總質詢當中，很多揣測都是沒必要的。
潘孟安透露，賴清德目前感冒，但還是在與蔡英文總統討論國政，沒有什麼徵詢，適當的時候賴就會公布內閣名單，現在不適合，也沒有。
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