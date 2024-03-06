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影／成立「KMT studio」 朱立倫：國民黨改革不能一天稍緩

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
朱立倫表示設立數位黨部「KMT studio」是新的觀念，將以完成開放的態度，年輕朋友想要如何做都可以。記者黃義書／攝影
朱立倫表示設立數位黨部「KMT studio」是新的觀念，將以完成開放的態度，年輕朋友想要如何做都可以。記者黃義書／攝影

國民黨主席朱立倫下午在黨中央主持中常會，針對黃復興黨部改組為退伍軍人服務工作委員會黨內有雜音，朱立倫表示改革的腳步不可能有一天終止，也不能一天稍緩。

朱立倫強調國民黨要不斷的改革，而且要讓更多的年輕世代能夠接受國民黨、加入國民黨、支持國民黨。在組織的變革主要是針對青年世代，成立「KMT studio」，以新的理念、新的觀念、新的做法，透過數位、網路，經由各種管道，讓青年人了解國民黨，相互溝通，並加入國民黨。

朱立倫表示，希望透過數位黨部「KMT studio」，獲得更多民眾的支持。朱立倫並強調此是新的觀念，將以完全開放的態度，讓年輕朋友想要如何做都可以。突破同溫層及傳統的做法，讓國民黨與社會不同的世代接觸，也讓新世代接觸到到國民黨、了解國民黨，最後支持國民黨，這是最終改革的目標。

國民黨主席朱立倫下午在黨中央主持中常會表示，國民黨要不斷的改革，在組織上成立「KMT studio」，以新的理念、新的觀念、新的做法，透過數位、網路，經由各種管道，讓青年人了解國民黨，相互溝通，並加入國民黨。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫下午在黨中央主持中常會表示，國民黨要不斷的改革，在組織上成立「KMT studio」，以新的理念、新的觀念、新的做法，透過數位、網路，經由各種管道，讓青年人了解國民黨，相互溝通，並加入國民黨。記者黃義書／攝影

國民黨 朱立倫 黃復興黨部

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