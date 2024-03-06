影／成立「KMT studio」 朱立倫：國民黨改革不能一天稍緩

國民黨主席朱立倫下午在黨中央主持中常會，針對黃復興黨部改組為退伍軍人服務工作委員會黨內有雜音，朱立倫表示改革的腳步不可能有一天終止，也不能一天稍緩。

朱立倫強調國民黨要不斷的改革，而且要讓更多的年輕世代能夠接受國民黨、加入國民黨、支持國民黨。在組織的變革主要是針對青年世代，成立「KMT studio」，以新的理念、新的觀念、新的做法，透過數位、網路，經由各種管道，讓青年人了解國民黨，相互溝通，並加入國民黨。