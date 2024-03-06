設KMT Studio、退伍軍人部 朱立倫：絕不是消滅黃復興

國民黨主席朱立倫今天在中常會提出黨務組織改造案，宣布除了黃復興黨部改組為退伍軍人服務工作委員會，簡稱黃復興工作委員會；並將三青整併為青年數位委員會（KMT Studio）、由不分區立委葛如鈞擔任召集人，結合未來新的青年部，並由立委廖偉翔擔任新青年部主任；婦女部主任則由立委邱若華接任。

國民黨中常委周六改選，國民黨主席朱立倫在本屆中常委最後一次中常會。

朱立倫致詞時表示，改革腳步不可能有一天中止、稍緩，國民黨要不斷改革，要讓更多年輕世代、更多新世代能接受、加入、支持國民黨，因此今日提出的組織變革方案，主要是強化青年世代，黨中央將成立青年數位委員會（KMT Studio）以新理念、新作法，透過數位、網路、各種管道讓年輕人了解國民黨、能相互溝通，也許有一天加入國民黨。

朱立倫表示，未來青年團、青工會、數位相關部門都會結合，KMT Studio本身是新的觀念，以完全開放態度，「年輕朋友想怎麼做都可以」，突破同溫層和傳統作法，他會全力支持，同時彙集社會資源支持年輕世代，讓社會不同世代接觸到國民黨，漸漸了解最後支持國民黨，這是最重要的組改目標。

其次，組發會、文傳會、行管會、革實院等內部組織也會調整整合，以提升效率。

在黃復興黨部方面，朱立倫說，選後很多黃復興基層和具有改革意志的黃復興重要領導人，都提出很多精進意見。他必須感謝黃復興所有資深前輩對黨的貢獻忠貞與付出，毫無疑問；也要肯定所有優秀的黃復興幹部；隨著時代變革，組織必須精進。

朱立倫表示，黨中央將成立退伍軍人服務工作委員會，簡稱黃復興工作委員會，在組發會下設立軍人部，也就是黃復興部，在各地仍有退伍軍人工作委員會及退伍軍人工作組，分別也是黃復興，不管叫黃國園、黃國東、黃國定等，各地因地制宜。

朱立倫說，這個改革方案就是要讓黃復興功能持續精進、擴大，所以名稱會保留、重要幹部留用，但他要求大家擴大服務，在各地方結合地方黨部所有服務工作，不分彼此。大家都在地方黨部主委、副主委帶領之下，統一指揮、服務所有黨員，讓工作能做得更好，不分彼此，同時補充地方重要幹部不足的情況。

朱立倫說，黨中央成立退伍軍人部最重要的目的，是他們發覺幾十年來新世代的退伍軍人，絕大部分都非國民黨員，只有少部分加入黃復興，未來應該透過退伍軍人部聯合所有社團，包括校友會、同學會等社團組織，讓他們能支持國民黨，成為國民黨最重要支持力量，達到精進整合戰力效果。