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肯定日方關注台海安全 外交部：台將展現自我防衛決心

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
日本內閣官房長官林芳正。（路透）
日本內閣官房長官林芳正。（路透）

日本官房長官林芳正於3月5日在記者會中針對中國對台武力威脅表示，日本政府期盼透過對話和平解決台灣問題，並將直接向中國大陸傳達此一立場。外交部對於日本政府持續關注台海和平安全，表示高度肯定與歡迎。

林芳正昨於記者會上表示，期盼兩岸透過對話，和平解決台灣問題。同時，他也指出，中國在欠缺公開透明的狀況下急速擴張軍力，已對以規則為基礎的國際秩序構成史上最大的戰略挑戰，並重申台海和平穩定不僅攸關日本安全保障，對國際社會也至關重要，日本將持續與美國等盟友緊密合作以維護台海和平穩定。

外交部表示，樂見全球民主陣營國家持續採取防範措施，反制威權主義擴張對國際和平穩定的威脅，台灣也將展現堅強韌性及自我防衛決心，抵禦中國的文攻武嚇，並與理念相近國家合作，共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

台海 外交部 日本

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