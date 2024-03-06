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影／民進黨出示錄音檔指控謝國樑動員家族企業罷免議長

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨出示錄音檔指控謝國樑動員家族企業罷免議長。記者游明煌／攝影
民進黨出示錄音檔指控謝國樑動員家族企業罷免議長。記者游明煌／攝影

NET爭議不斷延燒，演變成藍綠惡鬥，民進黨基層傳出罷免基隆市長謝國樑聲音，今天中午民進黨基隆市議會黨團召開記者會，出示一段錄音檔，指控謝國樑動員二信家族企業發現連署罷免，目前已知對象有議長童子瑋、議員張之豪、鄭文婷3人。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，罷免議員連署是國民黨基隆市黨部發動的，不是市長發動的，下午2時開記者會說明，主要是因為東岸商場爭議，民進黨議員所為讓民眾失望，未站在市民立場。基隆市政府及謝國樑目前尚未對民進黨揩控回應。

民進黨基隆市議會黨團總召陳宜指出，謝市長動員二信家族企業，要求每個員工找4個人連署罷免童子瑋外，另外也針對鄭文婷、張之豪動員罷免連署，企圖轉移東岸商場爭議，刻意塑造成藍綠政治惡鬥，藐視立法權的監督、制衡，簡直膽大妄為，無法無天。

市議員張顥瀚指出，昨天晚間收到吹哨者的訊息，據了解，二信總社於昨天上午邀集各分行主管開會，當下要求二信企業員工應於周五交出4個名單，來罷免民進黨籍地方議員。謝市長到現在還搞不清楚狀況，他不先解決市政問題，反而開始清算提出問題的人，其中還包括地方民意機關最高首長。

張之豪表示，議員監督市政，是議員的職責。然而最近一年來，謝市長要全面罷免每個監督他的議員，甚至連議事中立，在議會裡保護市長的議長，他都要罷免，令人失望。

市鄭文婷表示，謝國樑對於東岸商場爭議始終說不清楚講不明白，而且說法前後矛盾，利用家族企業來發動罷免議長及議員，根本就是在政治清算。

施偉政痛批，謝國樑私心將討論市政的議場轉變為藍綠惡鬥的競技場，自稱家中經濟穩定，不需要做出對大眾不利卻對自己有利的事，那請問貴家族企業發動聯署罷免議長，是大眾利益嗎？

影／民進黨出示錄音檔指控謝國樑動員家族企業罷免議長
影／民進黨出示錄音檔指控謝國樑動員家族企業罷免議長
民進黨出示錄音檔指控謝國樑動員家族企業罷免議長。記者游明煌／翻攝
民進黨出示錄音檔指控謝國樑動員家族企業罷免議長。記者游明煌／翻攝
影／民進黨出示錄音檔指控謝國樑動員家族企業罷免議長
影／民進黨出示錄音檔指控謝國樑動員家族企業罷免議長

罷免 議員

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