陳建仁成戰狼批立委議場當秀場 蔣萬安:民眾盼說明政策

行政院長陳建仁日前赴立法院備詢，國民黨立委羅智強質詢時批評陳建仁「馬維拉」，反遭陳建仁質疑質疑立委「把議場當秀場」。台北市長蔣萬安今受訪被問到此事看法，蔣說，其實行政院不管院長或部長接受質詢，很多事情說明清楚就可以，這是一個很好的機會跟場合能講很多政策，或面對立委各項質疑好好說明，這才是民眾比較期待看到的。

媒體也問蔣萬安，對於台北市發生有高中特教生毆打老師案件，行政院陳建仁說會研擬新增管教要點保護老師權益，家長則覺得對特教生應該是要加強督導？蔣萬安說，中央的確能夠研擬一個完善的機制，充分與家長做溝通，了解家長的意見，希望政府也會透過學校端，結合家長能夠給予孩子最好的照顧，並且接觸每一位特教孩子。

對於這次泰勒絲到新加坡開演唱會，北市府之後是否想找什麼樣的大咖到大巨蛋？蔣萬安說，大巨蛋最重要還是以舉辦運動賽事為主，從去年底的亞洲棒球錦標賽，到前幾天特別邀請日本讀賣巨人來大巨蛋進行賽事，其實也深受市民朋友喜愛，接下來也已經安排包括中華職棒的兩場熱身賽及開幕戰，以及其他各隊的賽事，當然除此之外，能夠有更多帶動整體經濟發展的活動，我們也都樂觀其成。

另外，媒體也問蔣市場處性騷案調查進度，蔣萬安說，第一時間也依照相關的程序跟規定成立調查小組，依照相關法律正在進行調查當中，只要有結果出來，就可以跟各位來做報告。