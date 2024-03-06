改披藍袍 前縣議員許志豪登記參選麥寮鄉長
雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞被免職，將於4月13日補選，除縣議員許留賓在4日搶頭香完成登記，獲國民黨徵召的前縣議員許志豪今在雲林縣黨部主委陳瑞雄、蔡長昆、麥寮鄉代理鄉長邱良閱、麥寮鄉代會主席韓青山等人陪同登記參選。
麥寮鄉長補選多達8人領表，包括前鄉長許忠富、前議員許志豪、議員許留賓、民眾黨林宜豊、及政治素人歐恒佐、朱耘杉、林錦梅、許靖蔚共8人，許留賓已於4日完成登記，表明參選到底的決心。
許志豪原為民進黨籍，本屆麥寮鄉長選舉時他聲明退出民進黨參選，民進黨認為違紀也祭出開除黨籍，雲林縣長張麗善推薦他接受國民黨徵召，今在縣議員林深及吳蕙蘭、陳瑞雄、韓青山、多位民代及農會代表等人陪同下登記參選。
許志豪表示，他在麥寮有許多想做的事情，希望能獲得麥寮鄉民的支持，包括很多場館還沒啟用，都市計畫也沒有開始規畫，這些對麥寮鄉都是重要的建設，希望當選後能夠為麥寮鄉擘劃前景，他有信心勝選。
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