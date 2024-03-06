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藍委拋總統選舉改絕對多數二輪制 綠委批毀憲亂政

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國民黨立法翁曉玲提案修正總統副總統選舉罷免法，要總統選舉改為絕對多數二輪制，民進黨立委洪申翰批評，這樣提案跟憲法出現衝突，是毀憲亂政。記者林縉明／攝影
國民黨立法翁曉玲提案修正總統副總統選舉罷免法，要總統選舉改為絕對多數二輪制，民進黨立委洪申翰批評，這樣提案跟憲法出現衝突，是毀憲亂政。記者林縉明／攝影

國民黨立法翁曉玲提案修正總統副總統選舉罷免法，主張把總統選舉改為絕對多數二輪制，若第一輪無人得票率過半，須進行第二輪投票。民進黨立委洪申翰今天表示，這樣提案跟憲法出現衝突，是毀憲亂政，希望國民黨立委把提案拿回去重新檢視提案有無合憲。

總統大選剛結束，民進黨賴清德以40%得票率當選總統，得票率未過50%民意支持，遭疑民意基礎不足。翁曉玲提案修改總統副總統選舉罷免法，主張總統選舉改為絕對多數二輪制，若第一輪投票沒人過半，必須在14天後進行第二輪投票，由得票數較高人選勝出。

洪申翰表示，國民黨新任委員有法律提案權，但要注意憲法規定有無衝突，這段時間看到國民黨打著國會改革的口號，提出諸多主張跟憲法有衝突，連許多專家學者都認為毀憲亂政，希望國民黨把提案拿回去重新檢視一下，提案內容有無合憲，畢竟過去國民黨最喜歡強調捍衛中華民國憲法，現在國民黨委員破壞憲法不餘遺力，讓人感到疑惑。

民進黨立委吳思瑤說，總統選制改變需要社會對話及試算改變耗費的社會成本，任何委員提出言論不能異想天開、天方夜譚，基本專業問政資料應該要做到。

吳思瑤表示，國民黨在立法院表現令人遺憾，問政呈現理盲、法盲、科學盲，這種問政品質可以提升國民黨政黨形象嗎？現在提總統選制改變有利於未來總統選舉競爭力嗎？應該先把眼前要務、政治工作做好，這才是最基本的。

國民黨 投票

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