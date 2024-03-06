朱立倫揮刀裁併黃復興 蔣萬安：一定要傾聽基層黨員聲音
2024年大選過後，國民黨主席朱立倫選後大規模黨務改造，將正式裁併黨中央及各縣市黃復興黨部，黃復興黨部將走入歷史，黨中有黨的情況將不再，但恐引發黃復興黨員後續大反彈。今天媒體問台北巿長蔣萬安是否鐵票生鏽？認同裁併黃復興黨部？蔣回應說，相信黨中央會做好各項的溝通與對話，也一定要傾聽基層黨員的聲音。
蔣萬安今天出席「台北新界線、要尊重、敢拒絕」行動記者會受訪表示，對於黨務的各項規畫，黨部都會有一個整體的考量，他相信黨中央會做好各項的溝通與對話，也一定要傾聽基層黨員的聲音。
媒體追問蔣，是否也覺得黃復興黨部該廢？是否也覺得太花錢？蔣萬安說，黨部會有通盤整體的考量，
另外對於黨中央這波組改，也將是統合青年組織，把組發會青年部、青年部轄下的各縣市青工會及全國青工總會、革實院下的青年團，以及中央黨部的青年事務委員會，統合為青年數位部，並且成立工作坊，讓青年的工作全面整合升級。
蔣認為，能讓年輕朋友有發揮空間，透過年輕朋友的創意活力，能夠直接回應年輕朋友需求，他都正面看待。
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