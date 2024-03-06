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黃復興地方主委：絕不戀棧 但黨中央應到地方基層說明

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
國民黨主席朱立倫啟動組織改造，擬將黃復興整合進地方黨部，引發各界關注。圖為國民黨新北市黨部。圖／本報資料照片
國民黨主席朱立倫啟動組織改造，擬將黃復興整合進地方黨部，引發各界關注。圖為國民黨新北市黨部。圖／本報資料照片

國民黨主席朱立倫啟動組織改造，擬將黃復興整合進地方黨部，引發各界關注。黃復興新北黨部「黃國定」主委高甯松表示，黃復興黨員是最鐵桿的一群，不少人聽聞消息都不太高興；他個人絕不戀棧，但朱立倫應該到各地方跟基層說明及安撫，大家才不會反彈。

各地黃復興黨部過往無論在黨內選舉或公職選舉，都是大票倉，尤其新北「黃國定黨部」黨員數有7800多人，直逼黃復興全體黨員的一成，每每成為觀察指標。不過如今面臨可能整併情況，已經有眾多黨員在群組內表達不滿。

高甯松坦言，中央地方先前都沒有討論過，但自己一直有聽到相關說法，如今消息更為確定，若真的要調整，他都會配合辦理。只是有些黨員同志不太高興，黨中央應該要好好說明及安撫。

高甯松指出，黃復興黨部是黨內一股重要力量，舉最簡單的造勢活動，如果沒有黃復興前輩，看幾場下來，地方黨部的人數幾乎較少；再看跑來搖旗吶喊的，都是黃復興黨員出來，他們最忠黨愛國，全面配合黨部，甚至主動詢問有無要幫忙，投票時還有不少是推著輪椅也要出門的。

高甯松認為，若沒有安撫好黃復興黨員，長久以來會有影響，所以他建議，朱立倫，有空一定要到地方，把大家集合起來，跟大家講講話、安撫安撫，或最少要派秘書長黃健庭，大家才不會有反彈。

高甯松強調，自己當幹部的不會戀棧，但很多基層黨員在群組反應，在不知道的狀況底下被告知，感到不舒服，這些人都是百分百鐵桿支持者，不能讓他們對黨失望，若失去他們支持，對國民黨絕對是損失。

黃復興新北黨部「黃國定」主委高甯松表示，自己面對黨組織調整絕不戀棧，但黨中央應安撫好黃復興基層黨員。高也是新北市關懷榮民榮眷協會理事長，長期投入志工活動。圖／本報資料照片
黃復興新北黨部「黃國定」主委高甯松表示，自己面對黨組織調整絕不戀棧，但黨中央應安撫好黃復興基層黨員。高也是新北市關懷榮民榮眷協會理事長，長期投入志工活動。圖／本報資料照片

朱立倫 黃復興黨部

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