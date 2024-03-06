傳沈榮津任閣揆、鄭文燦續任副閣揆 綠委：目前沒消息

近期內閣改組名單頻傳，傳出行政院前副院長沈榮津接任閣揆呼聲高，副閣揆鄭文燦可望留任。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，對於內閣人事布局都尊重，沈榮津跟鄭文燦在民進黨團隊都是戰將，人事安排目前無從得知，沒有進一步消息。

吳思瑤指出，內閣人事目前沒有進一步消息，可以確信準總統賴清德用人不分黨派，組成適任、跨領域滿足世代需求的內閣團隊，現在傳出的人事消息都沒經過確認，靜待未來一定會有一份亮眼的內閣人事名單。

對於鄭文燦可能續任副閣揆，被解讀將持續主導施政，吳思瑤說，這是假設性前提，未來正副閣揆現在無從得知，不論是沈榮津或鄭文燦對內閣有經驗，沈榮津過去經濟領域表現備受肯定，鄭文燦在各部會事務協調展現過人政治能力，在民進黨團隊都是戰將。