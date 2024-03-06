快訊

飛機繞到沒油、單日12架轉降 一線人員看桃機歲修之亂

熊本廠為台積帶來哪些前景？張忠謀預見全球半導體2趨勢

FB臉書大當機修好了！釣出眾苦主1動作「仍登不進去」 解決方法看這裡

藍委批禁團令太含糊 邱太三強硬反駁

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
6日的專案報告前，藍委不滿行政部門報告送太晚提程序發言，最後由召委高金素梅出面協調。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
6日的專案報告前，藍委不滿行政部門報告送太晚提程序發言，最後由召委高金素梅出面協調。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

國民黨立委徐欣瑩陸委會主委邱太三6日於立院就禁團令激烈交鋒。徐欣瑩認為陸委會的理由太模糊，但邱太三強調未對等開放，且侵害國家利益。後來雙方你一句、我一句重疊問答，讓徐欣瑩非常不滿，痛批邱太三藐視國會，但邱太三回說，自己也當過立委；到後來才由召委高金素梅出面緩頰，呼籲彼此尊重。

壓線送報告被質疑

立法院內政委員會6日邀請陸委會主委邱太三及交通部次長林國顯、交通部觀光署副署長周廷彰就「赴陸旅遊團停招：決策過程與後續影響評估」進行專題報告，相較於4日「金門案」專案報告的火藥味四起，今日的質詢氣氛相對和緩。

不過國民黨立委徐欣瑩在開會前進行程序發言，不滿陸委會與交通部的專案報告太晚送，很多都在下班前送，要求行政部門要在專案報告2天前將資料送到立法院，與民進黨立委們發生爭吵。經過無黨籍召委高金素梅協調後決議，先看各部門態度，若繼續壓線送報告，將明定報告繳交時間。

陸未對等開放

邱太三指出，中國去年1月起開放中國公民出境團隊旅遊和「機+酒」業務名單，但都沒有台灣，反觀台灣先前曾表態願意開放團客，期間也宣布第三方陸客來台，且並未禁止我國民眾赴中自由行，因未對等開放，所以臨時停止團客赴陸。但專案報告中提到，若對岸願釋出善意，不排除提早調整。

但徐欣瑩質疑，陸委會提出逆差、M503與《反間諜法》3個理由，但為何我國不找陸客來緩解逆差，而《反間諜法》7月制定，為何8月還要研議開放陸客？陸委會的理由太過含混。但邱太三回應說，相關理由很明確，而《反間諜法》實行需要時間觀察，因此經過半年評估，發現有國人受到影響，才決定要取消團客赴陸。

邱太三反質詢？

由於邱太三多次打斷徐欣瑩報告，讓徐欣瑩非常不滿，認為邱太三藐視國會，但邱太三激動反駁說，立委與官員質詢時間是共用，雙方需互相尊重，並用「即問即答」的方式進行，自己也當過立委，這些都有在《立院職權行使法》中規定。在質詢完後，高金素梅再次提醒雙方要互相尊重。

民進黨立委蘇巧慧則說，陸委會與交通部給出兩個理由，包括觀光不對等開放與M503航線，但陸委會與交通部多強調觀光，M503只有提到1次，可M503航線涉及國安理由，對我國國家利益影響更嚴重，陸委會應該就「損害國家利益」的部分多說明。

【更多精采內容，詳見

徐欣瑩 邱太三 陸委會

延伸閱讀

陸人大報告刪「和平統一」 邱太三：無法馬上下論斷

稱高金素梅汙衊 陳建仁：沒有雞蛋、口罩、快篩、疫苗幫

藍白提案成立金門翻船調閱小組 吳思瑤：不得逾越憲法

【重磅快評】如果高金不當召委 管碧玲又要拔擢誰？

相關新聞

高虹安立院助理費涉貪延燒1年多 副市長布局動見觀瞻

新竹市長高虹安在2022年10月市長選舉期間遭對手林耕仁接連指控聘用男友當立院人頭助理、疑似挪用助理費當個人小金庫，爆料...

高虹安涉貪官司牽動市長大位 律師分析量刑關鍵在此

新竹市長高虹安在立委任內立法院助理費涉貪官司今天起至5月29日展開密集審理，法界人士觀察，若法院無法改判詐欺偽造文書等罪...

柯文哲拋N+1提名引黨內炸鍋？ 黃瀞瑩曝必經之路要先過3關

民眾黨主席柯文哲布局2026各縣市議員選戰，日前拋出「N+1」計畫，現任議員要再拉一位新參選人在同區參選，引發黨內外熱議...

黃瀞瑩評太保守沒期待值 蔣萬安用這5個字回應了

台北市長蔣萬安上任一年多，民眾黨北市議會黨團總召黃瀞瑩今天接受媒體人黃暐瀚廣播專訪提到，蔣萬安這一年來「太保守、太小心」...

黃埔百年遭整併 黃復興副主委：朱立倫傷老兵心 應辭主席

國民黨主席朱立倫推動大規模黨務組織改造，黃復興黨部將和一般黨部整合。黃復興黨部副主委羅睿達今天表示，佩服朱立倫對黨務改造...

藍委拋總統選舉改絕對多數二輪制 綠委批毀憲亂政

國民黨立法翁曉玲提案修正總統副總統選舉罷免法，主張把總統選舉改為絕對多數二輪制，若第一輪無人得票率過半，須進行第二輪投票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。