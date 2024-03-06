藍委批禁團令太含糊 邱太三強硬反駁

國民黨立委徐欣瑩與陸委會主委邱太三6日於立院就禁團令激烈交鋒。徐欣瑩認為陸委會的理由太模糊，但邱太三強調未對等開放，且侵害國家利益。後來雙方你一句、我一句重疊問答，讓徐欣瑩非常不滿，痛批邱太三藐視國會，但邱太三回說，自己也當過立委；到後來才由召委高金素梅出面緩頰，呼籲彼此尊重。

壓線送報告被質疑

立法院內政委員會6日邀請陸委會主委邱太三及交通部次長林國顯、交通部觀光署副署長周廷彰就「赴陸旅遊團停招：決策過程與後續影響評估」進行專題報告，相較於4日「金門案」專案報告的火藥味四起，今日的質詢氣氛相對和緩。

不過國民黨立委徐欣瑩在開會前進行程序發言，不滿陸委會與交通部的專案報告太晚送，很多都在下班前送，要求行政部門要在專案報告2天前將資料送到立法院，與民進黨立委們發生爭吵。經過無黨籍召委高金素梅協調後決議，先看各部門態度，若繼續壓線送報告，將明定報告繳交時間。

陸未對等開放

邱太三指出，中國去年1月起開放中國公民出境團隊旅遊和「機+酒」業務名單，但都沒有台灣，反觀台灣先前曾表態願意開放團客，期間也宣布第三方陸客來台，且並未禁止我國民眾赴中自由行，因未對等開放，所以臨時停止團客赴陸。但專案報告中提到，若對岸願釋出善意，不排除提早調整。

但徐欣瑩質疑，陸委會提出逆差、M503與《反間諜法》3個理由，但為何我國不找陸客來緩解逆差，而《反間諜法》7月制定，為何8月還要研議開放陸客？陸委會的理由太過含混。但邱太三回應說，相關理由很明確，而《反間諜法》實行需要時間觀察，因此經過半年評估，發現有國人受到影響，才決定要取消團客赴陸。

邱太三反質詢？

由於邱太三多次打斷徐欣瑩報告，讓徐欣瑩非常不滿，認為邱太三藐視國會，但邱太三激動反駁說，立委與官員質詢時間是共用，雙方需互相尊重，並用「即問即答」的方式進行，自己也當過立委，這些都有在《立院職權行使法》中規定。在質詢完後，高金素梅再次提醒雙方要互相尊重。

民進黨立委蘇巧慧則說，陸委會與交通部給出兩個理由，包括觀光不對等開放與M503航線，但陸委會與交通部多強調觀光，M503只有提到1次，可M503航線涉及國安理由，對我國國家利益影響更嚴重，陸委會應該就「損害國家利益」的部分多說明。

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