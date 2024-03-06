快訊

飛機繞到沒油、單日12架轉降 一線人員看桃機歲修之亂

熊本廠為台積帶來哪些前景？張忠謀預見全球半導體2趨勢

FB臉書大當機修好了！釣出眾苦主1動作「仍登不進去」 解決方法看這裡

禁團令突然宣布 藍委：重創觀光業

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委牛煦庭質疑陸委會太晚宣布禁團令，邱太三回應說，當時政治考量太多。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨立委牛煦庭質疑陸委會太晚宣布禁團令，邱太三回應說，當時政治考量太多。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「去年9月就可以宣布的禁團令，陸委會卻拖到今年2月選後才公布，很不應該！」國民黨立委牛煦庭6日質疑，去年8月公布今年3月取消禁團令，明明有1個月的政策評估時間觀察陸方態度，且陸方後來態度也不佳，為何不儘早宣布取消，可讓觀光業者減少損失？邱太三答辯，當時雙方都有政治理由，因此不宜過早行動。

去年就可公布禁團

牛煦庭詢問邱太三，我國與中國是否有溝通管道？邱太三回應說，包括政府、兩岸協議與民間人士，都有設立旅遊會等管道。牛煦庭接著問，當初決定今年3月要解禁團客時，中國是否知道？當時的態度如何？邱太三回應說，中國知道，但當時態度不明，僅表示有內部政治理由，不方便表態。

「那10月國台辦發言人朱鳳蓮說兩岸僵局在民進黨，這樣算善意嗎？」牛煦庭質疑，中國當時的言論看起來很沒有善意，為何還要堅持開放？邱太三表示，當時台灣正在進行選舉，中國對藍白合有期待，因此判斷相關表態是政治語言，但他們希望觀光能超越政治，因此沒有取消禁團令。

邱太三說，雖然有政策觀察期，但陸方的態度不明，而我國仍秉持善意下，因此並沒有立刻決定取消禁團令。

應補償旅遊業者

牛煦庭指出，陸委會說兩岸需要對等開放，但從過去紀錄來看，明顯是我方熱臉貼冷屁股，但邱太三回應說，我國對中國有釋出善意，是中國不願接受。牛煦庭仍不滿說，既然國家利益這麼重要，陸委會應該踩穩立場，並儘早做出決策，才能避免旅遊業者重創。

隨後，牛煦庭向交通部反映，禁團令早早發布，但政策卻大轉彎，政策發布不執行已經違反「信賴保護原則」，政府不該對業者進行補償嗎？專案報告為何沒有列出因應陸客不來的精進方案？國旅包括房價太貴、品質不佳的問題又該如何解決？他要求交通部會後繳交書面報告。

【更多精采內容，詳見

牛煦庭 邱太三 陸委會

延伸閱讀

陸人大報告刪「和平統一」 邱太三：無法馬上下論斷

堅持碰撞和撞船不同 管碧玲：我不是棄車保帥的人

管碧玲成催化劑 藍下周提國會改革法案

反駁冷血摸記者臉「看看我的體溫」...管碧玲動作惹議 藍委轟：性平不及格

相關新聞

高虹安立院助理費涉貪延燒1年多 副市長布局動見觀瞻

新竹市長高虹安在2022年10月市長選舉期間遭對手林耕仁接連指控聘用男友當立院人頭助理、疑似挪用助理費當個人小金庫，爆料...

高虹安涉貪官司牽動市長大位 律師分析量刑關鍵在此

新竹市長高虹安在立委任內立法院助理費涉貪官司今天起至5月29日展開密集審理，法界人士觀察，若法院無法改判詐欺偽造文書等罪...

柯文哲拋N+1提名引黨內炸鍋？ 黃瀞瑩曝必經之路要先過3關

民眾黨主席柯文哲布局2026各縣市議員選戰，日前拋出「N+1」計畫，現任議員要再拉一位新參選人在同區參選，引發黨內外熱議...

黃瀞瑩評太保守沒期待值 蔣萬安用這5個字回應了

台北市長蔣萬安上任一年多，民眾黨北市議會黨團總召黃瀞瑩今天接受媒體人黃暐瀚廣播專訪提到，蔣萬安這一年來「太保守、太小心」...

黃埔百年遭整併 黃復興副主委：朱立倫傷老兵心 應辭主席

國民黨主席朱立倫推動大規模黨務組織改造，黃復興黨部將和一般黨部整合。黃復興黨部副主委羅睿達今天表示，佩服朱立倫對黨務改造...

藍委拋總統選舉改絕對多數二輪制 綠委批毀憲亂政

國民黨立法翁曉玲提案修正總統副總統選舉罷免法，主張把總統選舉改為絕對多數二輪制，若第一輪無人得票率過半，須進行第二輪投票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。