禁團令突然宣布 藍委：重創觀光業

「去年9月就可以宣布的禁團令，陸委會卻拖到今年2月選後才公布，很不應該！」國民黨立委牛煦庭6日質疑，去年8月公布今年3月取消禁團令，明明有1個月的政策評估時間觀察陸方態度，且陸方後來態度也不佳，為何不儘早宣布取消，可讓觀光業者減少損失？邱太三答辯，當時雙方都有政治理由，因此不宜過早行動。

去年就可公布禁團

牛煦庭詢問邱太三，我國與中國是否有溝通管道？邱太三回應說，包括政府、兩岸協議與民間人士，都有設立旅遊會等管道。牛煦庭接著問，當初決定今年3月要解禁團客時，中國是否知道？當時的態度如何？邱太三回應說，中國知道，但當時態度不明，僅表示有內部政治理由，不方便表態。

「那10月國台辦發言人朱鳳蓮說兩岸僵局在民進黨，這樣算善意嗎？」牛煦庭質疑，中國當時的言論看起來很沒有善意，為何還要堅持開放？邱太三表示，當時台灣正在進行選舉，中國對藍白合有期待，因此判斷相關表態是政治語言，但他們希望觀光能超越政治，因此沒有取消禁團令。

邱太三說，雖然有政策觀察期，但陸方的態度不明，而我國仍秉持善意下，因此並沒有立刻決定取消禁團令。

應補償旅遊業者

牛煦庭指出，陸委會說兩岸需要對等開放，但從過去紀錄來看，明顯是我方熱臉貼冷屁股，但邱太三回應說，我國對中國有釋出善意，是中國不願接受。牛煦庭仍不滿說，既然國家利益這麼重要，陸委會應該踩穩立場，並儘早做出決策，才能避免旅遊業者重創。

隨後，牛煦庭向交通部反映，禁團令早早發布，但政策卻大轉彎，政策發布不執行已經違反「信賴保護原則」，政府不該對業者進行補償嗎？專案報告為何沒有列出因應陸客不來的精進方案？國旅包括房價太貴、品質不佳的問題又該如何解決？他要求交通部會後繳交書面報告。

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