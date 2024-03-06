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綠委籲退軍涉共諜起訴即喪失月退 馮世寬：不可能提出

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋(左)今天質疑退將赴中頻繁，遭到中共滲透，建議退輔會研議退伍軍人涉共諜案在起訴階段，就做停職或喪失權益的作法。圖/取自立法院直播畫面
民進黨立委沈伯洋(左)今天質疑退將赴中頻繁，遭到中共滲透，建議退輔會研議退伍軍人涉共諜案在起訴階段，就做停職或喪失權益的作法。圖/取自立法院直播畫面

民進黨立委沈柏洋等人今天質疑退將赴中頻繁，遭到中共滲透，要求退輔會研議退伍軍人涉共諜案在起訴階段，就做停職或喪失權益的作法。但退輔會主委馮世寬說，此事一則需要研議，二則關於法律問題，仍要從法律程序解決，所以他不可能提出。他表示，某些宵小不可能撼動退伍軍人對國家的熱愛，也不可能煽動老百姓從事紅統。而退輔會在今年黃埔軍校成立100周年活動，將全力支援辦一個成功的百年大慶。

馮世寬上午列席立法院外交國防委員會，馮世寬表示，退輔會因為中國大陸籌辦黃埔軍校成立100周年紀念，但是黃埔軍校從大陸撤退到台灣後，已整個遷移到台灣，所有軍事訓練都有黃埔精神作為訓練的精神教育，應該要認清去參加這個活動，不是去資助支援，是要看對方怎麼辦理。他勸導退伍軍人不要前往大陸，應在今年我們黃埔軍校成立100周年活動之間，全力支援辦一個成功的百年大慶，他曾為此率退輔會同仁出面辦記者會勸導。

他說，經深度研討，中共滲透的手法，較煽動挑撥，製造混亂等，這個距離還得很遠，據他去過中國大陸二三十次經驗，中共從沒人找過他，他當過情報次長，為空軍上將，最具宣傳性，利用性，中共都沒找他，因他個人當過國防部長才了解，某些底層的驅動，無法撼動整個退伍軍人的愛國精神。

退伍軍人 退輔會 馮世寬

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