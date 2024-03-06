聽新聞
test
0:00 / 0:00
虎尾鎮長補選 正副議長陪同無黨議員黃美瑤登記參選
雲林縣虎尾鎮長將於4月13日補選，獲雲林縣長張麗善支持的虎尾鎮代會主席林嘉弘4日搶先登記，無黨籍縣議員黃美瑤今天則在議長黃凱、副議長蔡咏鍀、議員曾博鴻等人陪同下完成登記，民進黨徵召的林明正預計今天下午登記參選。
黃美瑤表示，她從政6年深耕基層，獲得很多鄉親鼓勵、支持，所以毅然決定出來參加這次補選，她相信這一戰非常艱難，她已經準備好全力以赴，要讓虎尾再升級，並提出發展觀光、改善交通等政見，呼籲選民讓虎尾選出媽媽鎮長，來讓虎尾大進步。
黃凱表示，黃美瑤在二屆議員的任期，問政、與基層互動都受到肯定，他身為議長，同事要參選，過來幫她加油打氣。外界關心他陪黃美瑤登記，似乎和縣長支持的對象不一樣，他解釋選舉要有競爭才會進步，至於是否輔選，因為他與林嘉弘也是多年好友，所以會站在中立的角度給予兩人祝福。
蔡咏鍀則表示，今天他是從北港帶著媽祖及他個人的祝福來祝福議會同事黃美瑤這次選舉能夠順利圓滿。
民進黨徵召前立委蘇治芬秘書林明正參加虎尾鎮長補選，他預計下午3時完成登記。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言