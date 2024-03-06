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虎尾鎮長補選 正副議長陪同無黨議員黃美瑤登記參選

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮長將補選，無黨籍縣議員黃美瑤（前排中）今天在議長黃凱（前排右）、副議長蔡咏鍀（前排左）、議員曾博鴻（左一）等人陪同下完成登記。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮長將補選，無黨籍縣議員黃美瑤（前排中）今天在議長黃凱（前排右）、副議長蔡咏鍀（前排左）、議員曾博鴻（左一）等人陪同下完成登記。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾鎮長將於4月13日補選，獲雲林縣長張麗善支持的虎尾鎮代會主席林嘉弘4日搶先登記，無黨籍縣議員黃美瑤今天則在議長黃凱、副議長蔡咏鍀、議員曾博鴻等人陪同下完成登記，民進黨徵召的林明正預計今天下午登記參選。

黃美瑤表示，她從政6年深耕基層，獲得很多鄉親鼓勵、支持，所以毅然決定出來參加這次補選，她相信這一戰非常艱難，她已經準備好全力以赴，要讓虎尾再升級，並提出發展觀光、改善交通等政見，呼籲選民讓虎尾選出媽媽鎮長，來讓虎尾大進步。

黃凱表示，黃美瑤在二屆議員的任期，問政、與基層互動都受到肯定，他身為議長，同事要參選，過來幫她加油打氣。外界關心他陪黃美瑤登記，似乎和縣長支持的對象不一樣，他解釋選舉要有競爭才會進步，至於是否輔選，因為他與林嘉弘也是多年好友，所以會站在中立的角度給予兩人祝福。

蔡咏鍀則表示，今天他是從北港帶著媽祖及他個人的祝福來祝福議會同事黃美瑤這次選舉能夠順利圓滿。

民進黨徵召前立委蘇治芬秘書林明正參加虎尾鎮長補選，他預計下午3時完成登記。

雲林縣虎尾鎮長將補選，無黨籍縣議員黃美瑤今天登記參選。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮長將補選，無黨籍縣議員黃美瑤今天登記參選。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮長將補選，無黨籍縣議員黃美瑤（前排中）今天在議長黃凱（前排右二）、副議長蔡咏鍀（左二）、議員曾博鴻（左一）等人陪同下完成登記。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮長將補選，無黨籍縣議員黃美瑤（前排中）今天在議長黃凱（前排右二）、副議長蔡咏鍀（左二）、議員曾博鴻（左一）等人陪同下完成登記。記者陳雅玲／攝影

林嘉弘 議員

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