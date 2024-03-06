吳思瑤主張公務員增心理假 人事長支持：和銓敘部研議

民進黨立委吳思瑤今天提出公務員應增加心理假，當公務員心理或精神不適，致工作有困難者，每月得請心理健康假一日，全年請假日數未逾三日，不併入病假計算，不減薪。行政院人事長蘇俊榮表示支持，將與銓敘部研議修改請假規則。

國民黨前立委廖國棟曾在2018年提出修正「公務員服務法」，公務員心理或精神不適，致工作有困難者，每月得請心理健康假一日，全年請假日數未逾三日，不併入病假計算，其餘日數併入病假計算。吳思瑤認同修法，但不應減薪，她將提出修法版本。

蘇俊榮表示，這個倡議非常好，他會和銓敘部研議修改請假規則。另外，銓敘部辭職原因調查作業較籠統，蘇俊榮認為應更細緻，他也會和銓敘部溝通。

吳思瑤上午在立法院司法法制委員會質詢指出，民進黨執政後公務員三次調薪，調幅創近15年最高，好待遇卻留不住人，根據銓敘部統計，公務員離職從2019年1994人，2022年攀升到2496人，辭職原因以個人因素88.22％最多，其次是工作因素4.17％、管理因素2.12％。

北市府27歲女科員去年底墜樓死亡，總統府發生駐衛憲兵自戕。根據統計，近11年公務員自殺案件都達到雙位數，2022年、2023年都達到22人。

吳思瑤表示，行政院人事行政總處2013年訂定行政院所屬及地方機關學校員工協助方案，各部會執行缺乏管考。以教育部為例，教育部近年從法規、組織、經費，三管齊下，例如教師免費心理諮商，今年從原先補助地方政府650萬元，提高到6000萬元。

司法院推出心理健康關懷方案，2019年推動至今，截至去年底員工使用心理諮商次數，已有729人次，每人每次補助2500元心理諮商，每人每年最高可到八次。

吳思瑤過去推動大學心理健康假，43間大專院校上路，包含台大、中山、師大等；今年3月開始，高中職將試辦。她主張修正公務員服務法，增加心裡假。