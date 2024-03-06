高虹安、楊文科均涉司法風暴 藍委：林智堅新竹棒球場沒進度？

新竹縣市長均涉貪遭調查，撿到槍的綠營側翼大動員，連夜製作「土城作伙」梗圖；國民黨立委林思銘痛批檢方政治辦案，不然為何新竹市前市長林智堅的棒球場案至今沒新進度？

「台灣公民人權聯盟」去年3月曾開記者會，公布民眾對台灣司法信心的滿意度數據，結果顯示，民眾對「司法公正性」和「改革的滿意度」均不到4成，高達近9成民眾認為檢察官辦案時會受到政治力影響。

林思銘指出，林智堅的新竹棒球場案，都已經從球場挖出廢棄物、電線，到底是哪個官員圖利、縱容廠商回填垃圾？偵辦到現在沒消息，台南光電弊案市長黃偉哲被傳喚隔天，檢調就大動作搜索新竹縣長楊文科轉移焦點，根本「辦藍不辦綠」，從台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑到楊文科，這些都是政治操作痕跡。

林思銘分析，若是新竹縣前工務處長江良淵的案件向上溯源，有任何證據影射楊文科，檢調第一時間就會發動搜索、約談楊文科，但江良淵從被收押到具保都已經那麼久時間了，怎會突然在賴清德520就任前、台南光電弊案後突然偵辦楊文科，「偵辦時機未免太巧合。」

林思銘說，楊文科50萬交保更離奇，若犯罪嫌疑重大，檢察官應該當場聲押，卻用50萬交保，且新竹地檢署也沒有針對此案更一步說明，不禁讓外界懷疑「就是沒有證據」，如果真的是涉嫌重大，在偵查不公開前提下，至少要說明案由，而不是講不出所以讓外界猜測。

林思銘認為，執政黨為了政黨利益，用司法迫害這種惡質手法，潑髒水打擊藍軍執政的縣市，就是為了影響2026年選情、衝擊藍軍氣勢，他也呼籲檢調、司法人員，不要受到執政黨影響，要客觀辦案，毋枉毋縱、獨立辦案。

曾任檢察事務官的律師錢炳村分析，新竹高虹安與楊文科都是違反貪汙治罪條例，高虹安是被依利用職務詐取財物罪以及刑法使公務員登載不實罪起訴，依據地方制度法規定，縣、市首長若涉貪汙治罪條例等，起訴經一審判處有期徒刑以上即停職，由副縣市長代理，即使可緩刑、易科罰金，但仍會被解除市長職務。

不過，楊文科狀況不一樣，現階段楊文科雖未遭起訴，據消息檢調是以涉犯貪汙治罪條例的中的「圖利罪」諭知50萬元交保，錢炳村指出，「圖利罪」需等到第二審判處有期徒刑才解職，通常到二審縣長任期也結束。

錢炳村指出，貪汙治罪條例本刑都很重，若有罪要判6月以下很罕見，大部分罪狀輕微也僅減刑至2年以下得以緩刑。