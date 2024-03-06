國民黨擬併青年組織 藍委葛如鈞挺：iPhone都出15了
傳出國民黨擬將組發會青年部、青年部轄下的各縣市青工會及全國青工總會、革實院下的青年團，以及中央黨部的青年事務委員會，統合為青年數位部。對此，國民黨立委葛如鈞今日表示，iPhone都出到第15支了，青年一直是國民黨非常重視的議題。
針對國民黨中央擬整合青年組織，形成青年數位部。葛如鈞說，國民黨是130年的政黨，那看一下iPhone發行不到20年，已經出到第15支了，作業系統已經不到第10幾版了，所以所有的改變都應該是有感，都會有一直往前進的效果。
葛如鈞強調，青年一直都是國民黨非常重視的議題，這次國民黨在國會裡的年齡最低，國民黨也是最重視科技的，不管是什麼樣的改變，一定都是讓國民黨變得更好。
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