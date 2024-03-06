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高虹安涉貪官司牽動市長大位 律師分析量刑關鍵在此

聯合報／ 記者王駿杰張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安（右二）被控涉嫌詐取助理加班費今天再度在台北地方法院開庭審理，早上9點多到場後未發一語直接進入法庭。記者潘俊宏／攝影
新竹市長高虹安（右二）被控涉嫌詐取助理加班費今天再度在台北地方法院開庭審理，早上9點多到場後未發一語直接進入法庭。記者潘俊宏／攝影

新竹市長高虹安在立委任內立法院助理費涉貪官司今天起至5月29日展開密集審理，法界人士觀察，若法院無法改判詐欺偽造文書等罪，一審最後以貪汙定罪，高虹安即因地方制度法規定被停職，市長職務由副市長代理；律師與多名法界人士認為，「認罪與否」是高虹安官司量刑的關鍵，後續牽一髮而動全身。

律師曾艦寬指出，高虹安若想藉由詐欺罪脫身，避免遭到停職，必須先向法官認罪，讓法官在量刑時法外施恩，最後變更起訴法條。問題在於，高虹安始終不認罪，且3名前立院助理與主任皆已認罪，並稱浮報加班費「都是高虹安決定的」。

曾艦寬說，若以法律實務走向推測，高虹安不認罪，適用法條就會著重在她有無貪汙此癥結點，簡而言之，「認罪」是高虹安唯一的活路，唯有如此，法官才能依情節輕重主張法條適用性為詐欺取財罪。不過，整起案件最後仍須以法官自由心證做裁量。

另名法界人士指出，高虹安案是社會矚目案件，法官若變更起訴法條，檢方絕對會上訴，基本上除非原因明確，否則沒有法官願意去承受極大壓力變更法條，此外，變更法條的先決條件在於當事人認罪，法官覺得對方可憐，法重情輕，才有機會，但高虹安與關鍵證人「公衛文」王郁文皆否認犯行，等同將變更起訴法條的路走死。

律師范振中說，涉詐助理費官司時有所聞，如無有利證據，民代涉案多求自白緩刑「不要進去關就好」，但依照地方制度法第78條規定，縣市首長涉貪汙治罪條例一審判處有期徒刑以上刑期者停職，此案特殊之處在於高虹安具市長身分，一審結果牽動到市長職務，因此「不能認罪」也大幅壓縮整個訴訟策略。

范振中說，過去類似無罪案例，助理是同意將薪資回捐給老闆做為公款，或私聘助理很多可以採「大水庫理論」而認沒犯意，但高虹安案已有3名助理自白認罪，明確表達不同意有公積金，且從偵查階段迄今都未翻供，檢察官還主動求減刑輕判，檢方追訴策略穩定。未來即使辯方主打偵查遭誘導，但當時助理有律師陪同，陳述若符合相關證據，而後續交叉詰問沒有新的變化，不大會扭轉案情。

有法界人士認為，目前高虹安案屬密集審理，在速審速決情況下，又已有3名助理認罪，案情整體相對明確。一審最快可能七、八月間就會宣判。高虹安一審若貪汙無罪，可繼續做市長，但若被判處有期徒刑以上，依地方制度法規定將即刻停職，並由副市長代理，若副市長出缺或不能代理者，由內政部報請行政院派員代理。

律師 貪汙 高虹安

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