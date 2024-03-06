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新竹市長保衛戰開打！藍綠質疑涉貪案常跑法院荒廢市政 高虹安回應了

聯合報／ 記者張裕珍王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安涉貪案，今天向市府請假北上出庭。記者潘俊宏／攝影
新竹市長高虹安涉貪案，今天向市府請假北上出庭。記者潘俊宏／攝影

新竹市長高虹安被控立委任內助理費涉貪，北院3到5月展開密集審理，未來一審官司結果牽動市長職務，形同進入市長保衛戰。高虹安今天請假北上出庭，接下來也將不時為了個人官司奔波往返，「新竹市政府家裡沒大人」，已讓民代憂心恐衝擊市政。

面臨涉貪案得頻繁出庭，高虹安今天現身北院獲得不少里長北上聲援，現場高喊「市長加油」、「政治迫害」。她透過幕僚回應，自己會「把一天當二天用加倍努力」，對市政的推動不會有任何影響，希望大家可用同樣的心力關心她在新竹市政的推動。

高虹安提到，例如最近短短2個月內，幾乎每3個工作天就會有一次的工程開工或完工啟用，這都象徵城市的進步，這是市民的期盼，更是她的責任，「不會因幾次開庭就影響市政的運行，請市民朋友放心。」

高虹安被控任職立委期間虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元，台北地檢署去年8月14日依貪汙、偽造文書2罪起訴她。依台北地方法院合議庭審理計畫，從今天起到5月29日將密集開庭，庭期都定在周三，高虹安將陸續以被告或證人身分北上到庭。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡說，此案受全國矚目，北院今起密集審理，是否是法官不相信檢調的偵查內容，認為有疑義，所以必須短時間密集開庭親自了解？畢竟先前曾爆出偵訊中斷錄音、錄影，「消失的16分鐘」必須要好好釐清。

陳慶齡說，高虹安得密集北上出庭是出於院方要求，但出庭頻繁對地方首長而言確實罕見，如今副市長邱臣遠又初來乍到，呼籲邱迅速上軌道掌握市政運作，高虹安開完庭也要立馬回歸市政，尤其針對竹市重要建設如棒球場改善進度更要加速推進。

「希望高虹安不能因為自身官司就荒廢市政。」民進黨市議員劉康彥說，市民當然不會樂見市長高虹安因自身官司頻頻出庭，畢竟市政運作有很多部分須市長決策與裁示，花時間準備官司勢必會切割很多市政工作，呼籲高虹安要相信專業與充分授權。

劉康彥也說，市府1年多來人事流動大，包含重要局處長甚至副市長都換人，這是否代表著高虹安太多事情想要政治操作而不相信專業？希望高虹安所有考量仍須以市政為優先，就算開庭將決策授權給局處長，高虹安最後仍要負起市政成敗責任。

時代力量市議員林彥甫說，高虹安密集北上開庭，勢必對市政決策造成負面影響，況且邱臣遠又剛上任副市長，對市政又不熟悉。並擔心高虹安政權不穩，連帶也會降低廠商投標新竹市公共工程的意願，就怕「市長換人」，恐影響履約情形。

「市政團隊持續運作，不應該被刻意分化挑釁。」民眾黨市議員李國璋說，北院安排庭期是既定的，若有重要會議須由市長主持可往前或延後舉行，或由副市長、秘書長代為決行。所謂市長出庭會影響市政的說法，是在挑撥市民對市長的信心與認同。

議員 高虹安

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