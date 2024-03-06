朱立倫大刀砍黃復興 藍委叫好但盼反彈降到最低

2024年總統大選敗選，國民黨主席朱立倫揮改革大刀裁併黨中央及各縣市黃復興黨部。國民黨立委羅智強分析，黃復興成員服從性高，對黨主席選舉有著關鍵的影響力；有不少藍委大表支持稱，「國民黨也不該再被過於強烈的意識形態綁架」，可預計會有強烈反彈，就看朱立倫在改革過程中能否將反彈降到最低。

國民黨立委徐巧芯表示，對於朱立倫作法，不是哪個黨部重要或不重要，要裁撤或不裁撤，而是盡可能讓整個國民黨組織扁平化，減低開銷。從此角度來講，國民黨的大家都是很能夠支持的。未來軍系或軍人權益，不會因為黨組織改組就不重視，針對軍公教權益，國民黨立委在國會還是會扮演好角色，替大家爭取，好好監督政府，這點所有軍人朋友不需太過擔心。

國民黨立委黃健豪說，國民黨經過多次組織改造，過去有很多特殊黨部，只是黃復興黨部到現在都還存在，這次做組織改造、扁平化，這是很正常的過程，不會因為特殊黨部消失，對於特定行業、族群的議題關心就減少，可能轉為內部相關部門。黃復興黨部或許未來名稱上不存在，但是實質上，在各部門還是會有相關業務存在。

「支持啊。」有國民黨立委表示，裁併黃復興的問題黨內已經討論很久，大家認為國民黨內不該黨中有黨，且面對主流民意，國民黨也不該再被過於強烈的意識形態綁架，有時會讓黨很難施展；但作為民代都有壓力，面對黃復興這股強大的力量，當然不敢得罪。這位藍委說，可預見黃復興會有強烈的反彈，就看朱立倫是否頂得住，還好距離下次選舉還有一段時間，也許快刀斬亂麻是對的選擇。

羅智強分析，過去堅實支持國民黨的軍系逐漸凋零，加上在軍隊國家化之後，黃復興在黨內的影響力當然會收縮，且國民黨的黨內初選大多已經改為全民調，所以在黨內初選時黃復興已經沒有什麼影響力。不過，因為黃復興成員服從性高，所以對黨主席的選舉卻有著關鍵的影響力，朱立倫應該有一套他自己的改革想法，應該給朱一點空間。

另一名不願具名立委表示，「從內造化角度來說是好事」，國民黨與以前家大業大的時代已經不一樣了，而現在作戰主體在立法院。不過黃復興仍是國民黨最忠貞的支持力量，但也不能因為這樣就固守原狀不可，改革過程仍要充分尊重黃復興黨員感受，不可以影響黨員基本權益，如此反作用力才可以降到最低。