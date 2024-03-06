【即時短評】放下鐵桿黃復興 朱立倫面對真實選民結構

歷經2020、2024兩次總統大選落敗，繼江啟臣擔任黨主席時提出裁撤黃復興黨部的主張，現任黨主席朱立倫這次終於決定「揮刀」，以轉型改造為名，要杜絕「黨中有黨」，只是裁撤的時間點正遇上今年黃埔百年，對照百年老店國民黨如今的衰敗，更不勝唏噓。

黃復興有近20萬黨員，占國民黨全體黨員近四分之一，在國民黨主席選舉，黃復興黨員票更是兵家必爭，黃復興動向成關鍵，朱立倫競選黨主席時，還特地回桃園龍岡國旗屋升旗，自稱是軍人子弟，感謝軍人捍衛中華民國；當時競選連任黨主席的江啟臣則是秀出海龍蛙兵照，強調和軍人的連結，張亞中則吸收不少軍系票，最後朱立倫在郝龍斌及軍系前將領支持下勝出。

韓國瑜在競選黨主席時也曾喊出「我才是真正的黃復興」口號，而黃復興鐵票也是韓國瑜背後堅定支持的力量，去年大選時，國民黨總統候選人侯友宜為弭平黨內「換侯」聲浪，出席黃復興67周年慶暨動員大會上，還公開向韓國瑜道歉爭取支持，被視為侯韓和解的第一步。

國民黨主席明年改選，朱立倫在大選後大刀闊斧進行黨務組織改造，裁撤黃復興黨部的決定，無異揮刀自宮，黃復興反彈可預料，但這也反映了百年大黨歷經八年在野、還要面對四年在野的艱困處境。

黨員年齡結構老化，國民黨面臨老化危機，從去年大選就可看出國民黨黨員和支持者的結構性問題，年輕人好感度快速流失，讓國民黨難以擺脫陳舊的刻板印象，支持者的年齡結構已偏高，雖說「得年輕選民得天下」的理論並不足以印證在大選結果，但如果國民黨沒有年輕化，選票持續流失，離重返政權愈來愈遠，將是不可逆的趨勢，但揮刀黃復興，首當其衝的就是明年黨主席選舉，如此傷筋動骨，即使不利連任也要做，也可見朱破釜沉舟的決心。