數位身分證喊卡恐賠2.8億全民埋單 王鴻薇：賴清德出來道歉

數位身分證政策喊卡，行政院公共工程委員會對此表示，廠商求償經多次調解後，金額在2.8億元以下。對此，國民黨立委今齊聲，立委洪孟楷質疑，人民的納稅錢在民進黨官員的眼裡都不算是錢？立委王鴻薇要求總統當選人賴清德就任前，為此向全民道歉。

數位身分證政策臨時喊卡，後續恐賠2.8億元。行政院長陳建仁今早受訪時，表示針對數位身分證公共工程委員會與廠商一起來做相關的協商討論以後，現已達成協議，希望能夠在2.8億元以下，是否有設立新式身分證的必要性，這個部分會繼續來研議，然後來看看最後的決定。

針對數位身分證政策喊卡，恐賠償2.8億元。洪孟楷表示，他2020年進來立法院時，就此議題質詢，當時的內政部長還信誓旦旦講說要推動數位身份證。當時他一再強調，已經有聽聞有些弊案的發生，資安的疑慮有沒有完全保護好，不能變成是漏洞跟破洞，當時的內閣、官員一意孤行，如今卻大轉彎，變成又要全民埋單。

洪孟楷批評，人民的納稅錢在民進黨官員的眼裡都不算是錢，預算用在刀口上，當用則用，絕對不會刻意卡關，但是當省一分一毛，只要不該花的浪費，都是浪費到國人的納稅錢。

王鴻薇表示，賴清德就任總統之前，應對此事向全民道歉。2.8億不是小數字，除非賴清德說「沒關係，從我的補助款裡，拿出來還這個錢」，以彌補政策錯誤，否則賴應該向全民道歉，2.8億不應以納稅人的錢幫賴的錯誤無能政策埋單。