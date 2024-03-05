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蔡總統接見密西根州長 盼共同建立安全的供應鏈

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
蔡英文總統今早接見美國密西根州州長惠特梅爾時表示，密西根州將在台灣設立貿易辦事處，相信將進一步強化雙邊經貿關係。圖／總統府提供
蔡英文總統今早接見美國密西根州州長惠特梅爾時表示，密西根州將在台灣設立貿易辦事處，相信將進一步強化雙邊經貿關係。圖／總統府提供

美國密西根州州長惠特梅爾訪台，蔡英文總統今早接見惠特梅爾時表示，密西根州將在台灣設立貿易辦事處，相信將進一步強化雙邊經貿關係。密西根州的汽車工業、半導體及微電子研究等，都能與台灣的電動車、半導體供應鏈密切合作，共同建立安全的供應鏈，完善產業聚落。

蔡總統表示，惠特梅爾半年內兩度訪問台灣，以行動展現對台灣的重視及支持，並代表台灣人民表達誠摯的感謝。密西根州是全球汽車工業的重鎮。目前，台灣汽車零組件產業也有許多廠商選擇前往密西根州投資，設立服務據點。另外，台灣與密西根州在去年簽署雙邊經貿合作備忘錄，針對半導體、電動車及人工智慧等領域，加強產學合作，深化雙邊關係。

蔡總統指出，惠特梅爾此次來訪，宣布密西根州將在台灣設立貿易辦事處，相信將進一步強化雙邊經貿關係。未來，透過新設立的貿易辦事處，希望台灣與密西根州一起創造更多的合作成果。並祝福訪賓訪問順利，有豐富的收穫。

惠特梅爾則表示，密西根州政府及人民，都希望盡最大努力強化台美關係。台灣和密西根州間的商品與服務、企業投資和各級學生的自由交流等，都對雙邊關係至為重要，有助深化台美連結。

惠特梅爾說，很高興看到有密西根州企業選擇到台灣投資，而臺灣企業也到密西根州投資，她很歡迎三家台灣公司在密西根有新的投資案。這些公司都在美國取得了商業上的成功，非常感謝他們選擇密西根州作為邁向成功的地點。

惠特梅爾表示，她很高興宣布成立密西根州駐台貿易辦事處，相信該辦事處將進一步強化台灣與密西根州的經濟與文化連結。

半導體 美國

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