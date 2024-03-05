影／等不到道歉！陸方家屬失望返陸 團長李朝暉：後果由民進黨當局負責

陸船案持續延燒，面對我政府昨於立院專案報告，陸方家屬既氣憤又哀傷，受訪時多次哽咽不已，今天下午赴殯儀館上香後將搭船返陸。家屬批評，台灣方面沒人願意承擔，「連基本的道歉都沒有」；身為代表團團長的泉州台辦副主任李朝暉說，15天過去了，台方依然沒有令人信服的說明，且謊話連篇，根本沒有誠意，家屬們也沒必要繼續留下，「相關後果由民進黨當局負責」。

大陸漁船事件造成兩人死亡，家屬前來金門處理後續事宜，但最後仍未與相關單位有共識，今於金門當地的殯儀館上香，並預計下午2時船班返回大陸，家屬受訪時相當哀傷，也很氣憤。海巡署分署長陳泗川也到場陪同上香，並給予撫慰金，希望安撫家屬，但家屬不願意接受。

死者于青松的姐夫于德斌表示，已經在金門很多天了，台方卻沒有人承擔責任，連一句最簡單的道歉都沒有，心裡真的很難過，這次帶著親人的遺體，心裡很悲傷，希望盡快能解決這問題。

李朝暉氣憤說，這次陪同遇難者家屬到金門，就是要了解事實真相、妥善處理善後事宜，並與台灣有關人員協商，如今15天過去了，經多次協商溝通，台灣方面依然未對事件發生過程和真相做出令人信服的說明，而且言詞前後矛盾，否認事實，謊話連篇，對家屬關切和要求設置各種障礙，為妥善處理善後製造困難。

李朝暉還說，台灣有關方面負責人昨天在台灣的民意機構繼續出爾反爾、歪曲事實，為推卸責任極力辯解；且台灣方面參加協商的人員已於3月3日離開金門，至今沒有返回，毫無音信，充分表明民進黨當局，沒有誠意解決問題，家屬們也沒有必要繼續留在金門，由此造成的後果，由民進黨當局負責。

于德斌受訪期間多次哽咽，難掩哀傷，面對記者詢問是否希望海巡四名船員到大陸接受訊問、是否會再到金門談判、其中是什麼部分沒有談攏等問題都沒有回應；李朝暉則是接受聯訪完後轉頭就走，氣憤難平。