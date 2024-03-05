快訊

高雄道路驚見「康丁斯基」抽象符號 交通局這樣解釋

IG放送「5大更新」快來玩！訊息15分內編輯、跟曖昧的人聊天更方便

等不到道歉…陸方家屬失望返陸 團長李朝暉：後果由民進黨當局負責

影／等不到道歉！陸方家屬失望返陸 團長李朝暉：後果由民進黨當局負責

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／連線即時報導
大陸漁船事件造成兩人死亡，今於金門當地的殯儀館上香，並預計下午2時船班返回大陸，家屬受訪時相當哀傷。記者蔡家蓁／攝影
大陸漁船事件造成兩人死亡，今於金門當地的殯儀館上香，並預計下午2時船班返回大陸，家屬受訪時相當哀傷。記者蔡家蓁／攝影

陸船案持續延燒，面對我政府昨於立院專案報告，陸方家屬既氣憤又哀傷，受訪時多次哽咽不已，今天下午赴殯儀館上香後將搭船返陸。家屬批評，台灣方面沒人願意承擔，「連基本的道歉都沒有」；身為代表團團長的泉州台辦副主任李朝暉說，15天過去了，台方依然沒有令人信服的說明，且謊話連篇，根本沒有誠意，家屬們也沒必要繼續留下，「相關後果由民進黨當局負責」。

大陸漁船事件造成兩人死亡，家屬前來金門處理後續事宜，但最後仍未與相關單位有共識，今於金門當地的殯儀館上香，並預計下午2時船班返回大陸，家屬受訪時相當哀傷，也很氣憤。海巡署分署長陳泗川也到場陪同上香，並給予撫慰金，希望安撫家屬，但家屬不願意接受。

死者于青松的姐夫于德斌表示，已經在金門很多天了，台方卻沒有人承擔責任，連一句最簡單的道歉都沒有，心裡真的很難過，這次帶著親人的遺體，心裡很悲傷，希望盡快能解決這問題。

李朝暉氣憤說，這次陪同遇難者家屬到金門，就是要了解事實真相、妥善處理善後事宜，並與台灣有關人員協商，如今15天過去了，經多次協商溝通，台灣方面依然未對事件發生過程和真相做出令人信服的說明，而且言詞前後矛盾，否認事實，謊話連篇，對家屬關切和要求設置各種障礙，為妥善處理善後製造困難。

李朝暉還說，台灣有關方面負責人昨天在台灣的民意機構繼續出爾反爾、歪曲事實，為推卸責任極力辯解；且台灣方面參加協商的人員已於3月3日離開金門，至今沒有返回，毫無音信，充分表明民進黨當局，沒有誠意解決問題，家屬們也沒有必要繼續留在金門，由此造成的後果，由民進黨當局負責。

于德斌受訪期間多次哽咽，難掩哀傷，面對記者詢問是否希望海巡四名船員到大陸接受訊問、是否會再到金門談判、其中是什麼部分沒有談攏等問題都沒有回應；李朝暉則是接受聯訪完後轉頭就走，氣憤難平。

大陸漁船事件造成兩人死亡，今於金門當地的殯儀館上香，並預計下午2時船班返回大陸，家屬受訪時相當哀傷。記者蔡家蓁／攝影
大陸漁船事件造成兩人死亡，今於金門當地的殯儀館上香，並預計下午2時船班返回大陸，家屬受訪時相當哀傷。記者蔡家蓁／攝影
大陸漁船事件造成兩人死亡，今於金門當地的殯儀館上香，並預計下午2時船班返回大陸，家屬受訪時相當哀傷。記者蔡家蓁／攝影
大陸漁船事件造成兩人死亡，今於金門當地的殯儀館上香，並預計下午2時船班返回大陸，家屬受訪時相當哀傷。記者蔡家蓁／攝影
大陸漁船事件造成兩人死亡，今於金門當地的殯儀館上香，並預計下午2時船班返回大陸，家屬團團長李朝暉相當氣憤。記者蔡家蓁／攝影
大陸漁船事件造成兩人死亡，今於金門當地的殯儀館上香，並預計下午2時船班返回大陸，家屬團團長李朝暉相當氣憤。記者蔡家蓁／攝影

兩岸關係 民進黨 海巡署 金廈海域 金門

延伸閱讀

民進黨高雄主委將改選 許智善傳不連任 黨內波濤洶湧

藍白提案成立金門翻船調閱小組 吳思瑤：不得逾越憲法

吳思瑤指成立金門翻船調閱小組違憲 黃國昌轟荒謬到極點

金門快艇案 陳建仁盼中國理性務實一起協商

相關新聞

周美伍「我們怎可能沒影像」 海巡署澄清：是雷達軌跡影像

大陸漁船翻覆2死事件延燒至今第20天，昨天立法院內政委員會安排海委會與陸委會專題報告「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理...

立委點名鄭文燦染指桃機人事 酬庸羅碧霞、羅崴駿等人

桃園機場跑道歲修，航班延宕大塞機，引發民怨。國民黨立法院黨團表示，桃機公司人事酬庸，導致管理出現問題，國民黨立委王鴻薇點...

影／等不到道歉 陸方家屬失望返陸 團長李朝暉：後果由民進黨當局負責

陸船案持續延燒，面對我政府昨於立院專案報告，陸方家屬既氣憤又哀傷，受訪時多次哽咽不已，今天下午赴殯儀館上香後將搭船返陸。...

選嘉縣長？朱立倫布達王育敏接黨部主委 曝光布局

不分區立委王育敏接任國民黨嘉義縣黨部主委今天布達，被視為布局下屆縣長選舉，黨主席朱立倫受訪時未鬆口證實，但表示「將來推出...

總統：加強與業界合作 台灣續占全球供應鏈關鍵地位

總統蔡英文今天表示，過去8年政府推動產業轉型升級厚植國力、強化韌性，2月通過「亞洲‧矽谷3.0推動方案」，促進產業數位和...

台美教育倡議第4次高層對話 外交部：展現合作承諾

「台美教育倡議」舉辦第4次高層對話，外交部今天表示，台美雙方盤點過去推展華語文及英語教學等交流計畫的成果，並就未來合作項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。