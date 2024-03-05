許銘春失言惹爭議 外交部：印度移工符合資格都歡迎

台灣與印度簽署移工合作備忘錄，勞動部長許銘春近來接受訪問，針對印度移工，竟脫口而出因「膚色、飲食習慣相近」等原因引進，遭到批評，被認為是歧視。對此，不但勞動部急滅火，外交部今也表達歉意，並強調，印度勞工不分族裔背景，只要符合招募資格及我方產業需求，我方均表歡迎，也會受到公平對待與法律保障。

對於許銘春針對印度移工的形容，外交部表示，近日政府單位在國內社會溝通上有未盡妥適的說法，導致國內社會、印度友人或國際上皆有所批評的情形，對此政府表達誠摯歉意，也會虛心檢討改進。

外交部表示，印度勞工不分族裔背景，只要符合招募資格及我方產業需求，我方均表歡迎，也會受到公平對待與法律保障。政府在推動台印度勞務合作期間，會持續就引進印度勞工的數額、專長及引進行業別等進行討論與規畫，務求周延。

外交部強調說，台灣是一個具有容忍歧見、包容多元聲音的蓬勃公民社會，我國尊重印度的多元豐富文化，珍視雙邊人民友誼，致力促進兩國文化交流與相互瞭解，以提升台印度雙邊合作夥伴關係。