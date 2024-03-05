稱高金素梅汙衊 陳建仁：沒有雞蛋、口罩、快篩、疫苗幫

行政院長陳建仁今赴立法院備詢。立委高金素梅質詢到缺電議題，陳建仁表示沒有缺電，是高金汙衊、貼標籤，缺電是馬英九時代，現在的備載量是夠的。

高金素梅就食安議題質詢陳建仁，她表示，食藥署放寬農藥檢驗，經查發現放寬農藥氟尼胺不是科學驗證，而是政治放水，因為日本交流協會提出申請，要求放寬，食藥署順著日本壓力開放，國人健康被霸凌？陳揆回應，這東西是按照Codex標準。

被追問多項農產品農藥檢要放寬，同樣是葡萄，美國從0.3ppm放寬到0.5ppm，日本卻從零檢出放寬到1.0ppm，即便依照國際標準，為何要依循較差標準？衛福部長薛瑞元說，剛剛講的都是用農藥容許標準，但那是不同農藥， 所以不一樣，是因為不同種類的農藥，國內原先沒有用的就是零檢出，當來申請後，就會搜尋國際標準如何，經由國內專家委員會做最後確認。

高金素梅追問，蔡政府執政8年20次修正農藥殘留容許標準，放寬312項農藥殘留容許標準，放寬113種免訂容許容量。9次修正動物用藥殘留標準，放寬147項用藥殘留，有23項是免訂殘留容許量，美國萊克多巴胺從零檢出修正成容許10ppb。可笑的是台灣豬農還是禁用萊克多巴胺，一個科學有兩種標準，這幾百項修正有很多是因美國在台協會（AIT）、日本交流協會而修正，蔡政府食安五環早已被政治飛鏢射到千瘡百孔。

陳建仁則表示不同意，他說，剛剛講的很清楚，各國訂定農藥殘留容許量或動物用藥容許量，都有與時俱進，不同國家用的農藥不同，台灣沒有用的農藥當然是訂零，當有這個農藥就改變，這就是科學。

高金素梅問，其他國家也有很低的標準，按照國際標準，為何不選擇農藥殘留量最低的標準？陳建仁回應，世界上要訂容許量有國際標準叫Codex，會按照一國人民攝取量多少訂定標準，例如黃麴毒素即為一例，黃麴毒素在美國訂的標準很高，但因為台灣B型肝炎者多、C型肝炎的人也多，所以台灣的黃麴毒素標準量比其他國家低很多。

高金素梅表示，錯誤防疫政策花了8400億，疫苗幫、口罩幫、快篩幫橫行，非核家園丟了幾個兆，每年還要丟幾千億，電費越來越貴，缺電陰影每天都在，非核家園導致火力發電增加，除了帶來空汙，還養大光電幫、風電幫、雲豹幫，現在失能的農業政策養出雞蛋幫。她希望政府能夠修正錯誤政策，恍然大悟或許民進黨需要剛剛提到的利益幫派，硬要推錯誤政策。

針對高金素梅說法，陳建仁表示，他完全不同意，高金講的都是錯的，沒有雞蛋幫，沒有口罩幫，沒有快篩幫，沒有疫苗幫，這是汙衊貼標籤的結果，可以訴諸社會公評，也沒有缺電，缺電也是錯誤訊息，是高金貼標籤，從來沒有缺電，缺電是馬英九時代，現在沒有，備載量都是夠的，剛說的都不是事實，不能用不正確的事實來貼標籤。