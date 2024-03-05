地方首長排名竄黑馬！東岸商場爭議衝高謝國樑聲量 學者：提升藍軍士氣助團結

image source：FB／謝國樑

文／陳宣懿

基隆東岸商場產權爭議讓基隆市罕見地在新聞版面上從地方站上了全國性新聞版面，不僅如此，根據《網路溫度計》「地方首長口碑排名」（時間：2023/12/02～2024/02/29 ），過去在地方首長聲量排名上，前幾名通常都是由六都包辦，不過近期排名出現黑馬，基隆市長謝國樑突破重圍進入前六名，還衝上第四位，共累積近16萬筆聲量。台灣師範大學政研所教授曲兆祥認為，謝國樑因為NET事件聲量提高非常多，很多基隆市民也開始關注該事件，提高基隆在全國的關注度。

image source：地方首長口碑排名（分析區間：2023/12/02～2024/02/29）

謝國樑躍居縣市首長聲量第四名 帶動聲援立委林沛祥聲量

針對基隆東岸商場事件，除了國民黨籍基隆市議員俞叁發以及曾紀嚴力挺聲援，藍營立委也跨縣市串連支持，國民黨立委羅智強、王鴻薇和林沛祥大動作於2月19日和謝國樑共同舉行記者會，要求前基隆市長、內政部長林右昌說明「NET的產權究竟是誰的」？以基隆立委林沛祥為例，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/12/05～2024/03/03）統計調查，過去三個月來，聲量最高點就是出現在2月19日記者會的829筆。雖然謝國樑在爭議中聲量高達42%負評，正面聲量僅11％，曲兆祥表示，NET事件對藍軍士氣提升有所幫助，也助攻討論NET事件的立委聲量，增進國民黨內團結。台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇也認為，聯合記者會有立委去幫地方首長的感覺，展現出藍軍的團結。她指出，過去地方出現爭議事件立委聯合開記者會情形並不常見，以往林沛祥在全國性議題上比較少見，這次因NET事件召開記者會，讓謝國樑成功拉抬林沛祥聲量。





image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

謝國樑關鍵領袖皆偏綠人士 曲兆祥：為了平衡說法活躍度較高



根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/01/31～2024/02/29）統計調查，進一步分析謝國樑近一個月網路關鍵領袖排行，排除政治人物以後，可以發現前五名是3個人以及2個臉書粉專。曲兆祥分析，NET事件藍營政治人物發言比較多，綠營政治人物除了林右昌以外，民進黨政治人物涉入不多，為了要平衡或討回說法，跟綠營有關的人士會活躍度比較高，集中火力討回聲量，因此可以發現前五名討論謝國樑的都是政治屬性偏綠的人士。劉嘉薇坦言，即便是地方議題但是網路上討論回歸藍綠對立，並沒有看到中立政治立場的人討論NET事件，這樣對地方建設並沒有實質幫助。

律師林智群提謝國樑破百次 質疑東岸商場產權問題

關鍵領袖第一名是律師林智群，他一個月內總共提到謝國樑105次、獲得2,018個回應、2萬9,826個讚。其中一篇質疑謝國樑「（開發公司）大日原本一年給5000萬，微風一年只給3200萬，竟然給20年+10年優先續約權？」的貼文獲得最多網友按讚。第二名是律師呂秋遠，他僅發1篇文就獲得956個回應、1萬9,768個讚。他認為，「謝國樑帶著基隆市政府，做了最糟糕的違法示範，他透過公權力告訴一般民眾，如果有人租房子不還，不用去法院，自己可以直接用強制力把房客趕走就好。」。

要求謝國樑道歉！皮筋兒登上關鍵領袖第三名

第三名是法理建國倡議者鄭意馨（皮筋兒），共提到謝國樑92次、獲得998個回應、1萬3,458個讚，其中一篇要求謝國樑道歉的貼文獲得最多網友按讚。第四名是粉專台灣迷因，共提到謝國樑2次、獲得763個回應、1萬2,784個讚。其中一篇質疑謝國樑破門合法性的貼文獲得最多網友按讚。

第五名是粉專打馬悍將粉絲團，共提到謝國樑3次、獲得1,297個回應、7,968個讚。針對傳出罷免謝國樑的聲浪，國民黨批評是民進黨嫉妒謝國樑滿意度高，打馬悍將粉絲團發文諷刺，「謝國樑滿意度台灣縣市首長倒數第二，這樣叫高？」該貼文獲得最多網友按讚。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月02日至2024年02月29日。