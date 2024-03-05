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田中光特使昨啟程 出訪友邦吐瓦魯

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
我太平洋友邦吐瓦魯國於2月26日順利選出新任總理戴斐立（Feleti Teo），並正式組成新政府。外交部政務次長田中光奉派以總統特使身分代表我國政府及人民率團前往吐國祝賀。圖／本報資料照片
我太平洋友邦吐瓦魯國於2月26日順利選出新任總理戴斐立（Feleti Teo），並正式組成新政府。外交部政務次長田中光奉派以總統特使身分代表我國政府及人民率團前往吐國祝賀。圖／本報資料照片

我太平洋友邦吐瓦魯2月26日選出新任總理戴斐立（Feleti Teo），組成新政府。外交部次長田中光以總統特使身分，代表我國政府及人民率團前往吐國祝賀，彰顯兩國篤實邦誼。外交部指出，田中光3月4日啟程，預計3月9日返國。

外交部表示，田中光將出席吐國新政府成立慶祝活動，代表蔡英文總統，向總理戴斐立及內閣成員申致賀忱，在訪吐期間與總督法拉尼（Tofiga Falani)、總理戴斐立，和外長帕納巴（Paulson Panapa）等政要晤面，就兩國合作計畫交換意見。

外交部說，今年適逢兩國建交45周年，兩國相繼在今年1月、2月間完成大選，更加凸顯田中光以總統特使訪問吐國的重要意義。未來兩國將基於共享的民主、自由及法治等價值，持續攜手合作，共同推動印太區域的永續、和平與繁榮。

吐瓦魯 外交部 蔡英文

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