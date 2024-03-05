田中光特使昨啟程 出訪友邦吐瓦魯

我太平洋友邦吐瓦魯2月26日選出新任總理戴斐立（Feleti Teo），組成新政府。外交部次長田中光以總統特使身分，代表我國政府及人民率團前往吐國祝賀，彰顯兩國篤實邦誼。外交部指出，田中光3月4日啟程，預計3月9日返國。

外交部表示，田中光將出席吐國新政府成立慶祝活動，代表蔡英文總統，向總理戴斐立及內閣成員申致賀忱，在訪吐期間與總督法拉尼（Tofiga Falani)、總理戴斐立，和外長帕納巴（Paulson Panapa）等政要晤面，就兩國合作計畫交換意見。

外交部說，今年適逢兩國建交45周年，兩國相繼在今年1月、2月間完成大選，更加凸顯田中光以總統特使訪問吐國的重要意義。未來兩國將基於共享的民主、自由及法治等價值，持續攜手合作，共同推動印太區域的永續、和平與繁榮。