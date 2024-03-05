坦言詐騙判太輕 蔡清祥：過輕檢察官要上訴 嚴審詐欺假釋

詐騙案層出不窮，民進黨立委陳素月今天在立法院質詢，質疑詐騙刑責太輕。法務部長蔡清祥答詢，「法院的判決我們也感覺到偏輕」，會要求檢察官對過輕判決提起上訴，並從嚴審核詐欺犯假釋案。

蔡清祥答詢，將要求檢察官監督詐騙相關判決，如果過輕要提起上訴，假釋的審核上法務部矯正署也會從嚴審核；相關法制，如果法定刑若無法足以遏止，會檢討再提高。

行政院長陳建仁答詢，近來政府攔阻境外電話詐騙800多通、惡意簡訊800多通，攔阻案件1萬3千多件，攔阻金額76億元，追回不法集團所得40億，會持續跨部會努力，讓民眾有感，期盼未來科技偵查法、打詐專法能讓打詐讓得心應手。

陳建仁答詢，會加強各部會和被害者間的溝通，強調銀行在臨櫃攔阻上做得不錯，至於詐騙款如何追回及後續處理，將請打詐辦公室再研議。