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坦言詐騙判太輕 蔡清祥：過輕檢察官要上訴 嚴審詐欺假釋

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨立委陳素月（右）今天在立法院質詢，質疑詐騙刑責太輕，法務部長蔡清祥（左）答詢，「法院的判決我們也感覺到偏輕」，會要求檢察官對過輕判決提起上訴，並從嚴審核詐欺犯假釋案。圖/擷取自國會直播頻道
民進黨立委陳素月（右）今天在立法院質詢，質疑詐騙刑責太輕，法務部長蔡清祥（左）答詢，「法院的判決我們也感覺到偏輕」，會要求檢察官對過輕判決提起上訴，並從嚴審核詐欺犯假釋案。圖/擷取自國會直播頻道

詐騙案層出不窮，民進黨立委陳素月今天在立法院質詢，質疑詐騙刑責太輕。法務部長蔡清祥答詢，「法院的判決我們也感覺到偏輕」，會要求檢察官對過輕判決提起上訴，並從嚴審核詐欺犯假釋案。

蔡清祥答詢，將要求檢察官監督詐騙相關判決，如果過輕要提起上訴，假釋的審核上法務部矯正署也會從嚴審核；相關法制，如果法定刑若無法足以遏止，會檢討再提高。

行政院長陳建仁答詢，近來政府攔阻境外電話詐騙800多通、惡意簡訊800多通，攔阻案件1萬3千多件，攔阻金額76億元，追回不法集團所得40億，會持續跨部會努力，讓民眾有感，期盼未來科技偵查法、打詐專法能讓打詐讓得心應手。

陳建仁答詢，會加強各部會和被害者間的溝通，強調銀行在臨櫃攔阻上做得不錯，至於詐騙款如何追回及後續處理，將請打詐辦公室再研議。

陳素月質詢，劉姓通緝犯涉及跨國詐欺遭波蘭拘留，我國法務部提出引渡請求，今年初引渡回台後卻放回家，讓警方疲於奔命。蔡清祥答詢，不能判斷有罪才引渡回來，劉姓男子是通緝犯、詐騙集團成員，因此基於司法互助，希望先引渡回來，讓檢察官繼續偵辦，雖然法院第一時間沒有同意繼續羈押，但還是積極蒐證、偵辦中。

法務部長蔡清祥。圖／聯合報系資料照
法務部長蔡清祥。圖／聯合報系資料照

引渡 蔡清祥 詐騙集團

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