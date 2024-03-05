范雲號召10綠委組連線 推動「為下一代而戰」六大法案

民進黨立委范雲今天舉行「為下一代而戰國會連線」挺青年、兒少、多重弱勢者記者會，指出本會期將優先推出六大法案，以跨領域專業，為台灣的下一代打造溫暖社會。

「為下一代而戰國會連線」由范雲號召，與民進黨立委伍麗華、吳思瑤、沈伯洋、林月琴、林宜瑾、張雅琳、郭昱晴、陳培瑜、黃捷、羅美玲共同發起。

范雲表示，六大優先法案分別是：「教育及文化委員會主管的青年基本法」、「營養午餐專法」、「社會福利及衛生環境委員會主管的身心障礙者權益保障法」、「兒童及少年福利與權益保障法」、「社會救助法」、以及「內政委員會主管的新住民權益保障法」。

黃捷表示，青年議題一直是他關注的議題，制定一部綜合性的青年基本法至關重要，將會以成立青年發展基金、補助青年創業、政府組織改造三個目標來訂定，希望透過基本法的通過，讓青年感受到國家重視。

范雲表示，身心障礙者權益保障法已17年未大幅修正，這期間台灣簽訂了聯合國身心障礙者權利公約，但台灣卻沒有一部符合國際公約的身障者權益保障法，盼未來共同努力，為台灣的障礙者們打造真正的無障礙環境。

范雲說明，這六大法案都會一一提出草案版本，「為下一代而戰國會連線」將以跨委員會、跨專業領域的團結力量，讓行政部門看見連線的核心關注，看見下一代的需求。