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國民黨團提總統國情報告常態化 黃國昌：樂意交換意見

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖/聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖/聯合報系資料照

國民黨立法院黨團昨天提出國會改革相關法案，包括邀請總統到立法院進行國情報告民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，憲法增修條文有明文規定，民眾黨團也會提出修法版本，至於要如何做到更好、符合憲政體制跟全民期待，接下來很樂意跟國民黨團交換意見，完成國會改革、回應社會期待是共同努力的方向。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，總統接受立法委員邀請，前來立法院進行國情報告，目前憲法增修條文有明文規定，而立法院職權行使法也有相關規定，「總統應邀到立法院進行國情報告，沒有問題。」

黃國昌說，民眾黨團也會提出修法版本，希望在法律條文做得更好，同時符合憲政跟全民期待，也呼應民進黨總統當選人賴清德，有意到立法院進行國情報告，接下來都很樂意跟國民黨立委交換意見，完成國會改革、回應社會期待是大家共同努力的方向。

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