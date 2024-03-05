國民黨團提總統國情報告常態化 黃國昌：樂意交換意見

國民黨立法院黨團昨天提出國會改革相關法案，包括邀請總統到立法院進行國情報告，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，憲法增修條文有明文規定，民眾黨團也會提出修法版本，至於要如何做到更好、符合憲政體制跟全民期待，接下來很樂意跟國民黨團交換意見，完成國會改革、回應社會期待是共同努力的方向。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，總統接受立法委員邀請，前來立法院進行國情報告，目前憲法增修條文有明文規定，而立法院職權行使法也有相關規定，「總統應邀到立法院進行國情報告，沒有問題。」

黃國昌說，民眾黨團也會提出修法版本，希望在法律條文做得更好，同時符合憲政跟全民期待，也呼應民進黨總統當選人賴清德，有意到立法院進行國情報告，接下來都很樂意跟國民黨立委交換意見，完成國會改革、回應社會期待是大家共同努力的方向。