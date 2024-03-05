影／林右昌批心中有鬼 謝國樑回擊：邪惡且貪婪的政治人物

基隆東岸商場不斷延燒，藍綠議員昨天在議會攻防後今天續交鋒，內政部長林右昌今天在臉書批基隆市長謝國樑不要心中有鬼一直閃避，「好漢做事好漢擔，謝國樑別想把責任推給基層警察」。謝國樑則批林右昌，「這是一個很邪惡且充滿貪婪的政治人物」，他會永遠地堅持下去，把他們的立場說清楚、講明白。

內政部長、基隆前市長林右昌今天在臉書貼文，指謝國樑市長面對很多爭議問題應該要好好回答，若要人不知，除非己莫為，不要心中有鬼一直閃避，「好漢做事好漢擔，謝國樑別想把責任推給基層警察。」

林右昌指出，謝國樑1月31日兩次在市政府市長室召開會議，如果只是聽簡報？那有必要市長親自開兩次會嗎？更何況，市府大門晚上10點鐵門就拉下來了，謝國樑還特別跑回去召開會議。在市長室開會，市長親自主持，你的意思難道還不清楚嗎？如果不是在市長室開會，市長親自主持會議，警察會動嗎？

謝國樑指林右昌任內花7.3億建城際轉運站，前2年固定權利金1年50萬，後7年每年200萬，「這樣不是圖利，什麼樣才是圖利？」

謝國樑今天再說，林右昌一天到晚都會喜歡用攻擊、鬼扯，這種比較聳動的字眼，上次他用鬼扯這個字眼批評，說契約期滿才需要移轉產權，馬上被財政部促參解釋函打臉，所有續約都是訂新約，早在約定完成前就要移轉，林右昌就不敢再講這個。

「這是一個很邪惡且充滿貪婪的政治人物。」謝國樑說，他會永遠地堅持下去，把立場說清楚、講明白。

謝國樑今天出席議會臨時會前先受訪，他說，過去以來，大日和NET過去用會計詐欺的手法，讓市府可以收到50%的變動權利金，在8年內永遠都是零，未來這部分會函請檢調深入調查清楚。

謝國樑並澄清2月1日的點交行動是請警方行政協助，市府是一體的，市府主張依合約合法取得政府的營運權，過去小巨蛋也有強制接管的案例，會堅定行政一體的立場，不需要再爭執，這不是一般的民事糾紛，而是重要政府擁有財產的據點。

謝國樑表示，NET到今天仍主張產權是他們的，到目前不肯付政府任何租金，就在那邊拖著占用，到目前沒有收回來全部產權，市府表達非常遺憾。